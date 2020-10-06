Зеленський: Резиденція – просто готель, тому шукаємо нове місце
Президент Володимир Зеленський заявив, що державну дачу на території резиденції "Конча-Заспа" сприймає як готель, а жити хоче вдома, тому хоче побудувати чи орендувати дім.
Джерело: Офіс президента з посиланням на інтерв’ю Зеленського європейському виданню Politico Europe
Пряма мова: "У мене був приватний будинок під Києвом, але там було неможливо працювати через ковід. Будинок було продано. Тоді я тимчасово переїхав до резиденції. Сьогодні це для мене просто готель, інакше я це не використовував би.
Хоча, згідно з нашим законодавством, маю повне право, але я хочу жити вдома. Зараз ми з дружиною шукаємо нове місце. Чи побудуємо дім, чи візьмемо в оренду".
Деталі: За словами Зеленського, для його родини важливо мати "своє особисте сімейне гніздечко".
Він також додав, що свій будинок продав, але має ще квартиру.
Передісторія:
- 9 липня стало відомо, що Зеленський користується державною дачею на території резиденції "Конча-Заспа" Державного управління справами біля Києва, а саме – "будинком №29", відомим як "дача Ющенка".
- Пресслужба президента пояснила, що Зеленський у липні 2020 року продав будинок і ділянку під ним у селі Іванковичі в Київській області, тому тимчасово проживатиме у державній резиденції "Конча-Заспа".