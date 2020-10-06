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Зеленський: Резиденція – просто готель, тому шукаємо нове місце

Вівторок, 6 жовтня 2020, 09:42
Зеленський: Резиденція – просто готель, тому шукаємо нове місце
Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що державну дачу на території резиденції "Конча-Заспа" сприймає як готель, а жити хоче вдома, тому хоче побудувати чи орендувати дім.

Джерело: Офіс президента з посиланням на інтерв’ю Зеленського європейському виданню Politico Europe

Пряма мова: "У мене був приватний будинок під Києвом, але там було неможливо працювати через ковід. Будинок було продано. Тоді я тимчасово переїхав до резиденції. Сьогодні це для мене просто готель, інакше я це не використовував би.

Хоча, згідно з нашим законодавством, маю повне право, але я хочу жити вдома. Зараз ми з дружиною шукаємо нове місце. Чи побудуємо дім, чи візьмемо в оренду".

Деталі: За словами Зеленського, для його родини важливо мати "своє особисте сімейне гніздечко".

Він також додав, що свій будинок продав, але має ще квартиру.

Передісторія: 

  • 9 липня стало відомо, що Зеленський користується державною дачею на території резиденції "Конча-Заспа" Державного управління справами біля Києва, а саме – "будинком №29", відомим як "дача Ющенка".
  • Пресслужба президента пояснила, що Зеленський у липні 2020 року продав будинок і ділянку під ним у селі Іванковичі в Київській області, тому тимчасово проживатиме у державній резиденції "Конча-Заспа".

Українська правда

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Теми: Зеленськийнерухомістьдержмайно
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