Степанов прогнозує по 5 тисяч випадків COVID-19 до кінця тижня

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов прогнозує, що уже до кінця тижня в Україні підтверджуватимуть по 5 тисяч випадків захворювання на COVID-19 щодня.

Джерело: брифінг міністра МОЗ 6 жовтня

Пряма мова: "Подивіться як швидко ми перетнули спочатку тисячу, потім 2-3. Зараз 4 тисячі і ми фіксуємо кожного дня більше 4 тисяч хворих.

Тут не треба бути Вангою, щоб спрогнозувати. Я думаю, що уже на цьому тижні цю позначку ми досягнемо – у 5 тисяч (випадків COVID-19 за добу – ред.)".

Деталі: За його словами, найбільш напружена ситуація із заповненістю лікарень.

Що було раніше: За минулу добу, 5 жовтня, в Україні захворіли на коронавірус COVID-19 4348 осіб, летальних випадків - 90.

Передісторія:

За даними сайту Worldometers Україна опинилась на 13 місці серед країн світу за числом нових хворих на коронавірус.

За минулу добу у світі підтвердили більше 263 тисяч випадків COVID-19.

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