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Футболісти "Шахтаря" отримали результати тестів на COVID-19

Вівторок, 6 жовтня 2020, 13:44
Фото shakhtar.com

Тести на коронавірус у футболістів ФК "Шахтар" показали негативні результати.

Джерело: сайт футбольного клубу

Дослівно: "Напередодні тренерський штаб, футболісти (за винятком Андрія Пятова і Тараса Степаненка) та персонал першої команди здали тести на коронавірус. У вівторок "Шахтар" отримав результати: всі – негативні".

Деталі: Відзначається, що, незважаючи на це, "гірники" залишаються на самоізоляції. А 8 жовтня вони пройдуть друге тестування.

Про подальші дії "Шахтаря" і можливості відновити тренування ФК обіцяє повідомити додатково.

Що було раніше: У двох гравців футбольного клубу "Шахтар" і збірної України Андрія Пятова і Тараса Степаненка, а також двох співробітників персоналу клубу виявили коронавірус.

Українська правда
Теми: футболкоронавірус


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