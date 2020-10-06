Футболісти "Шахтаря" отримали результати тестів на COVID-19
Вівторок, 6 жовтня 2020, 13:44
Тести на коронавірус у футболістів ФК "Шахтар" показали негативні результати.
Джерело: сайт футбольного клубу
Дослівно: "Напередодні тренерський штаб, футболісти (за винятком Андрія Пятова і Тараса Степаненка) та персонал першої команди здали тести на коронавірус. У вівторок "Шахтар" отримав результати: всі – негативні".
Деталі: Відзначається, що, незважаючи на це, "гірники" залишаються на самоізоляції. А 8 жовтня вони пройдуть друге тестування.
Про подальші дії "Шахтаря" і можливості відновити тренування ФК обіцяє повідомити додатково.
Що було раніше: У двох гравців футбольного клубу "Шахтар" і збірної України Андрія Пятова і Тараса Степаненка, а також двох співробітників персоналу клубу виявили коронавірус.
Українська правда