Суд арештував експоліцейського, який влаштував смертельну ДТП у Броварах

Суд арештував на 2 місяці експоліцейського, який у стані сп'яніння, спричинив смертельну ДТП в Броварах 4 жовтня.

Джерело: прессекретар прокуратури Київщини Олександра Богачова у коментарі УП

Пряма мова: "Сьогодні Голосіївським районним судом Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою".

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