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Суд арештував експоліцейського, який влаштував смертельну ДТП у Броварах

Вівторок, 6 жовтня 2020, 13:55

Суд арештував на 2 місяці експоліцейського, який у стані сп'яніння, спричинив смертельну ДТП в Броварах 4 жовтня.

Джерело: прессекретар прокуратури Київщини Олександра Богачова у коментарі УП

Пряма мова: "Сьогодні Голосіївським районним судом Києва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою".

Передісторія:

  • 4 жовтня стало відомо, що дільничний офіцер Деснянського управління поліції за кермом "Фольксваген", перебуваючи у стані сп’яніння, на пішохідному переході збив двох жінок. В подальшому він, проїхавши ще пів сотні метрів, зіткнувся з деревом.
  • Внаслідок ДТП постраждала від отриманих травм померла, ще одну жінку доправили до лікарні.
  • Керівник Нацполіції Ігор Клименко заявив, що поліцейського, який скоїв смертельну автопригоду, звільнено з органів внутрішніх справ.

Валентина Романенко, УП
Теми: Київська областьДТП


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