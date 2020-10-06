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Звільненому зі скандалом прокурору, що обіцяв усіх "#бати", дали високу посаду

Вівторок, 6 жовтня 2020, 14:02

Колишнього прокурора Тернопільщини Миколу Петришина, якого звільнили за п’янку на робочому місці та невідповідну поведінку, призначили заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

Джерело: сайт прокуратури, Центр протидії корупції у Facebook

Деталі: Відповідна інформація міститься на сайті військової прокуратури.

За даними ЦПК, після скандалу Петришина попросили піти, але згодом призначили заступником керівника спецпрокуратури.

За інформацією антикорупціонерів-активістів, у 30-річного Петришина, за останні кілька років з'явилось 2 квартири, 200-метровий будинок в Києві, земельні ділянки та 4 автомобілі.

Численні статки він пояснив так: "У мене красива дружина, вона займається бізнесом".

 

Нагадаємо: Петришин став прокурором Тернопільської області 14 вересня. У перший же день прокурор влаштував бенкет, на якому змушував підлеглих обіцяти "виконувати будь-які накази", а якщо вони не будуть підкорятись, то пообіцяв їх "їб*ти як тупих свиней".

16 вересня У Києві відбулося засідання дисциплінарної комісії генпрокуратури. Петришину рекомендували подати у відставку. Офіційна причина звільнення - це непорозуміння з колегами, а неформальна - п'янка на робочому місці та невідповідна поведінка.

Українська правда
Теми: скандалпрокуратураТернопільська областьзвільнення


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