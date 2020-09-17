На Тернопільщині звільнили прокурора, який влаштував бенкет на роботі і обіцяв "#бати" підлеглих

У Тернопільській області після кількох діб на посаді звільнили прокурора Миколу Петришина за п’янку на робочому місці та невідповідну поведінку.

Джерело: ЦПК, Facebook-сторінка нардепа "Слуги народу" Ігоря Василіва

Дослівно ЦПК: "14 вересня прокурором Тернопільської області став 30-річний Микола Петришин. У перший же день прокурор влаштував бенкет, на якому змушував підлеглих обіцяти "виконувати будь-які накази". А якщо вони не будуть підкорятись, то пообіцяв їх "їб*ти як тупих свиней".

Деталі: 15 вересня Петришин заявив, що ніякого бенкету не було і що він нічого не вживав.

Нардеп з Тернопільщини Василів повідомив, що під час засідання Ради 15 вересня розмовляв з генпрокурором Іриною Венедіктовою про "цей нездоровий потяг до тварин і до "забухати".

За словами Василіва, Венедіктова пообіцяла розібратися.

16 вересня У Києві відбулося засідання дисциплінарної комісії генпрокуратури. Петришину рекомендували подати у відставку. Офіційна причина звільнення - це непорозуміння з колегами, а неформальна - п'янка на робочому місці та невідповідна поведінка.

Відзначається, що у прокурора за останні роки з'явилось 2 квартири, 200-метровий будинок в Києві, земельні ділянки та 4 автомобілі.

Численні статки він пояснив так: "У мене красива дружина, вона займається бізнесом".