Окупанти на Донбасі привели війська у повну бойову готовність – розвідка

Російсько-окупаційні війська приведено у повну бойову готовність в рамках командно-штабних навчань на Донбасі.

Джерело: полковник Олександр Мотузяник, з посиланням на дані Головного управління розвідки Міністерства оборони

Пряма мова: "5 жовтня цього року, на єдиному оперативному фоні розпочато командно-штабні навчання з органами військового управління, частинами і підрозділами першого та другого армійських корпусів російсько-окупаційних військ, які приведені у бойову готовність "Повна" (по навчанню)".

Деталі: За даними розвідки, на полігонах, в районах зосередження військ окупантів проводяться тренування і розгортання польових командних пунктів.

Крім того, противник активізував заходи бойової підготовки із залученням максимальної кількості особового складу мотострілецьких, танкових, артилерійських підрозділів і підрозділів протиповітряної оборони.