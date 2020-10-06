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Голова МЗС: Коли дружина захотіла піти у місцеву політику, я перехрестив її

Вівторок, 6 жовтня 2020, 16:02
Facebook Жені Кулеби

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтримує рішення своєї дружини Євгенії балотуватися у Київраду за списком партії "Слуга народу", він не боїться, що це позначиться на його роботі.

Джерело: інтерв’ю Кулеби "BBC News Україна"

Пряма мова Кулеби: "Ми з дружиною самостійні творчі одиниці. Ми сім'я, в нас все добре, але в професійному плані Женя завжди будувала свою кар'єру, я будував свою, і ми підтримували один одного.

Тому коли вона сказала, що хоче піти в місцеву політику, де її знають, я перехрестив її і сказав: "Я підтримую будь-яке твоє рішення". По-друге, якщо постійно думати про те, а що про тебе подумають, тоді не треба взагалі нічого робити.

Коли я став віце-прем'єр-міністром в попередньому уряді, я такого про себе наслухався: що я перефарбовуюсь на льоту, що я зрадник, що я нікчема, я продажний. Потім, коли я став міністром, я цього вдруге наслухався.

Але люди мають право говорити те, що вони хочуть, а я роблю, що відповідає інтересам України. Тому я займаюся цією роботою".

Цьому передувало:  Координаторка створення скверу Небесної Сотні, керівниця громадської організації "Місто-сад", дружина міністра закордонних справ України Євгенія Кулеба очолила список президентської партії "Слуга народу" на виборах в Київраду. З'їзд київської міської організації партії ухвалив таке рішення на з’їзді 20 вересня.

Теми: Кулеба ДмитроСлуга народувибориКиїв


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