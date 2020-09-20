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Євгенія Кулеба очолила список "Слуги народу" на виборах у Київраду

Неділя, 20 вересня 2020, 15:19
Євгенія Кулеба очолила список Слуги народу на виборах у Київраду
Євгенія Кулеба та Дмитро Кулеба

Координаторка створення скверу Небесної Сотні, керівниця громадської організації "Місто-сад", дружина міністра закордонних справ України Євгенія Кулеба балотуватиметься до Київської міської ради від політичної партії "Слуга народу".

Джерело: повідомлення кандидатки у Facebook

Пряма мова: "Є гіпотеза, що перебуваючи у владі ти маєш більше можливостей і можеш зробити більше. Вирішила цю гіпотезу перевірити. Я йду до Київради на чолі команди партії "Слуга народу". Готова до співпраці з кожною та кожним".

Є гіпотеза, що перебуваючи у владі ти маєш більше можливостей і можеш зробити більше. Вирішила цю гіпотезу...

Опубліковано Женею Кулебою Неділя, 20 вересня 2020 р.

Деталі: Київський осередок партії "Слуга народу" 20 вересня зібрався на території університету ім. Тараса Шевченка, щоб офіційно оголосити кандидатів у депутати Київради. Євгенія Кулеба очолила список.

Читайте також: Країна-сад. Як Женя Кулеба повертає душу українським містам

Євгенія Кулеба
Євгенія Кулеба

Нагадаємо: 15 липня Верховна Рада офіційно призначила місцеві вибори на 25 жовтня. 

Йти на вибори мера Києва планували "слуги народу" Ірина ВерещукМикола ТищенкоОлександр Дубінський, Олександр Качура і Дмитро Гурін.

16 липня стало відомо, що від "Слуги народу" за посаду міського голови Києва боротиметься Верещук.

Українська правда

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Теми: Слуга народуКулеба ДмитровибориКиїв
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