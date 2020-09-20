Євгенія Кулеба очолила список "Слуги народу" на виборах у Київраду

Дружина глави МЗС очолила список "Слуги народу" на виборах у Київраду
Громадська активістка, дружина міністра закордонних справ України Євгенія Кулеба буде балотуватися до Київської міської ради від політичної партії "Слуга народу".
Джерело: повідомлення кандидатки у Facebook
Пряма мова: "Є гіпотеза, що перебуваючи у владі ти маєш більше можливостей і можеш зробити більше. Вирішила цю гіпотезу перевірити. Я йду до Київради на чолі команди партії "Слуга народу". Готова до співпраці з кожною та кожним".
Є гіпотеза, що перебуваючи у владі ти маєш більше можливостей і можеш зробити більше. Вирішила цю гіпотезу...
Опубліковано Женею Кулебою Неділя, 20 вересня 2020 р.
Деталі: Київський осередок партії "Слуга народу" 20 вересня зібрався на території Університету ім. Тараса Шевченка, щоб офіційно визначитися із кандидатами у депутати Київради.
Нагадаємо: 15 липня Верховна Рада офіційно призначила місцеві вибори на 25 жовтня.
Йти на вибори мера Києва планували "слуги народу" Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський, Олександр Качура і Дмитро Гурін.
16 липня стало відомо, що від "Слуги народу" за посаду міського голови Києва боротиметься Верещук.