Євгенія Кулеба очолила список "Слуги народу" на виборах у Київраду

Громадська активістка, дружина міністра закордонних справ України Євгенія Кулеба буде балотуватися до Київської міської ради від політичної партії "Слуга народу".

Джерело: повідомлення кандидатки у Facebook

Пряма мова: "Є гіпотеза, що перебуваючи у владі ти маєш більше можливостей і можеш зробити більше. Вирішила цю гіпотезу перевірити. Я йду до Київради на чолі команди партії "Слуга народу". Готова до співпраці з кожною та кожним".

Є гіпотеза, що перебуваючи у владі ти маєш більше можливостей і можеш зробити більше. Вирішила цю гіпотезу... Опубліковано Женею Кулебою Неділя, 20 вересня 2020 р.

Деталі: Київський осередок партії "Слуга народу" 20 вересня зібрався на території Університету ім. Тараса Шевченка, щоб офіційно визначитися із кандидатами у депутати Київради.

Нагадаємо: 15 липня Верховна Рада офіційно призначила місцеві вибори на 25 жовтня.

Йти на вибори мера Києва планували "слуги народу" Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський, Олександр Качура і Дмитро Гурін.

16 липня стало відомо, що від "Слуги народу" за посаду міського голови Києва боротиметься Верещук.