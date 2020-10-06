Медведчук знову приїхав до Путіна на поклон

Голова політради партії "ОПЗЖ" Віктор Медведчук зустрівся зі своїм кумом президентом Росії Володимиром Путіним.

Джерело: ТАСС, пресслужба "ОПЗЖ"

Деталі: Вони зустрілися в Росії у Ново-Огарьово (у резиденції під Москвою).

Путін заявив про готовність сприяти "відновленню відносин" Росії та України. Про приїзд Медведчука в Росію написали усі російські державні ЗМІ.

Політик з "ОПЗЖ" попросив російського президента надати Україні вакцини від COVID-19. Той погодився.

Український політик похвалився, що вакцинувався з сім'єю в окупованому Криму російською вакциною: "Відпочиваючи в Криму в серпні місяці, вакцинувалася я, дружина Оксана, наш син Богдан, і дуже добре її перенесли".

Також Медведчук просив у свого кума обдумати "можливе часткове зняття санкції з України", зокрема, щодо українських промислових підприємств. На це прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін пообіцяв "вивчити пропозицію про можливе часткове скасування контрсанкцій РФ проти України".

Згідно з інформацією пресслужби "ОПЗЖ", Медведчук зустрівся з головою Держдуми РФ Владиславом Володіним. Вони "виступили за активізацію міжпарламентського діалогу в рамках "нормандського формату".

На сайті політсили повідомляють, що "зустріч була спрямована на виведення з глухого кута Тристоронньої контактної групи".

Пряма мова Медведчука: "У тупику вона знаходиться з вини української делегації, яка поставила низку питань, які не мають виходу для реалізації. Більш того, Верховна Рада 15 липня ухвалила постанову, в якому одним із пунктів (пунктом 4) фактично перекреслила норми, передбачені Мінськими угодами, затвердженими резолюцією Ради Безпеки ООН. І саме через це положення переговори в ТКГ зайшли в глухий кут".

Пряма мова Путіна: "Дуже раді, що в Україні є такі політичні сили, які чесно і відкрито висловлюють свою позицію. Росія за вибудовування російсько-українських відносин".

Довідково: У Путіна завтра, 7 жовтня, день народження. Йому буде 68 років.

Нагадаємо: Минулого року Медведчук їздив до Путіна двічі напередодні виборів – у березні та у липні. Цього місяця в Україні знову відбудуться вибори (місцеві) - 25 жовтня.