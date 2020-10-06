Медведчук знову приїхав до Путіна на поклон

Голова політради партії "ОПЗЖ" Віктор Медведчук зустрівся зі своїм кумом президентом Росії Володимиром Путіним.

Джерело: ТАСС, пресслужба "ОПЗЖ"

Деталі: Вони зустрілися в Росії у Ново-Огарьово (у резиденції під Москвою).

Путін заявив про готовність сприяти "відновленню відносин" Росії та України. Про приїзд Медведчука в Росію написали усі російські державні ЗМІ.

Голова політради "ОПЗЖ" попросив російського президента надати Україні вакцини від COVID-19. Той погодився.

Український політик похвалився, що вакцинувався з сім'єю в окупованому Криму російською вакциною: "Відпочиваючи в Криму в серпні місяці, вакцинувалися я, дружина Оксана, наш син Богдан, і дуже добре її перенесли".

Також Медведчук просив у свого кума обдумати "можливе часткове зняття санкції з України", зокрема, щодо українських промислових підприємств. На це прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін пообіцяв "вивчити пропозицію про можливе часткове скасування контрсанкцій РФ проти України".

Путін заявив, що Росія вводила санкції "у відповідь на дії інших держав та не може зняти їх в односторонньому порядку". При цьому впевнений, що "потрібно вже зараз готуватися до можливого скасування санкцій між Україною та РФ".

Путін наголосив, що у нього "серце болить від того, що люди в Україні, які працювали на підприємствах, які були орієнтовані (на реалізацію продукції - ред.) в Росії, опинилися в складному становищі".

Згідно з інформацією пресслужби "ОПЗЖ", Медведчук зустрівся з головою Держдуми РФ Владиславом Володіним. Вони "виступили за активізацію міжпарламентського діалогу в рамках "нормандського формату".

На сайті політсили повідомляють, що "зустріч була спрямована на виведення з глухого кута Тристоронньої контактної групи".

Пряма мова Медведчука: "У тупику вона знаходиться з вини української делегації. Окрім того, Верховна Рада 15 липня ухвалила постанову, в якій одним із пунктів (пунктом 4) фактично перекреслила норми, передбачені Мінськими угодами, затвердженими резолюцією Ради Безпеки ООН. І саме через це положення переговори в ТКГ зайшли в глухий кут".

Пряма мова Путіна: "Дуже раді, що в Україні є такі політичні сили, які чесно і відкрито висловлюють свою позицію. Росія за вибудовування російсько-українських відносин".

Довідково: У Путіна завтра, 7 жовтня, день народження. Йому буде 68 років.

Нагадаємо: Минулого року Медведчук їздив до Путіна двічі напередодні виборів – у березні та у липні. Цього разу так знову сталося – в Україні 25 жовтня пройдуть місцеві вибори.