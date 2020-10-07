За три дні кількість випадків коронавірусу зросла на 1 мільйон
Середа, 7 жовтня 2020, 05:02
7 жовтня світ перетнув позначку у 36 мільйонів випадків коронавірусу, ще 4 жовтня повідомлялось про 35 мільйонів.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: За останню добу виявили понад 311 тисяч хворих. Близько половини від нових випадків виявили в Індії, США, Бразилії, Аргентині та Великій Британії.
Україна за добовим приростом хворих вчергове опинилась на 13 місці.
За цей же час від ускладнень захворювання померли 5553 особи. За час пандемії жертвами коронавірусу стали 1 мільйон 54 тисячі людей. Наразі лікуються 7,8 мільйона осіб. Перемогли хворобу більше 27 мільйонів людей.
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Нагадаємо:
- За минулу добу, 5 жовтня, в Україні захворіли на коронавірус COVID-19 4348 осіб, летальних випадків – 90.
Українська правда