За три дні кількість випадків коронавірусу зросла на 1 мільйон

7 жовтня світ перетнув позначку у 36 мільйонів випадків коронавірусу, ще 4 жовтня повідомлялось про 35 мільйонів.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: За останню добу виявили понад 311 тисяч хворих. Близько половини від нових випадків виявили в Індії, США, Бразилії, Аргентині та Великій Британії.

Україна за добовим приростом хворих вчергове опинилась на 13 місці.

За цей же час від ускладнень захворювання померли 5553 особи. За час пандемії жертвами коронавірусу стали 1 мільйон 54 тисячі людей. Наразі лікуються 7,8 мільйона осіб. Перемогли хворобу більше 27 мільйонів людей.

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