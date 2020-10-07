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За три дні кількість випадків коронавірусу зросла на 1 мільйон

Середа, 7 жовтня 2020, 05:02

7 жовтня світ перетнув позначку у 36 мільйонів випадків коронавірусу, ще 4 жовтня повідомлялось про 35 мільйонів

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: За останню добу виявили понад 311 тисяч хворих. Близько половини від нових випадків виявили в Індії, США, Бразилії, Аргентині та Великій Британії. 

Україна за добовим приростом хворих вчергове опинилась на 13 місці. 

 

За цей же час від ускладнень захворювання померли 5553 особи. За час пандемії жертвами коронавірусу стали 1 мільйон 54 тисячі людей. Наразі лікуються 7,8 мільйона осіб. Перемогли хворобу більше 27 мільйонів людей. 

Знати більше: Динаміка пандемії COVID-19 в Україні та світі в інфографіці

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Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: коронавірус


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