Бойовики порушували “тишу” біля Водяного і Зайцевого – ООС

6 жовтня російські окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню біля Водяного та Зайцевого, використовуючи гранатомети та стрілецьку зброю.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Так, у районі відповідальності ОТУ "Схід" противник відкривав неприцільний вогонь із підствольного гранатомета поблизу Зайцевого, а зі стрілецької зброї – неподалік Водяного. Ворожі постріли були неприцільними, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали".

Деталі: Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

Від початку поточної доби, 7 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.