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У Києві захворіли на COVID ще 383 людини, 6 хворих померли

Середа, 7 жовтня 2020, 12:12

За минулу добу, 6 жовтня, на коронавірус у столиці України захворіли ще 383 людини, шестеро хворих померли, госпіталізували 72 пацієнта, одужали 349 людей.

Джерело: міський голова Києва Віталій Кличко на онлайн прес-конференції

Пряма мова: "Кількість виявлених хворих у Києві, на жаль, не зменшується. За минулу добу – плюс 383 людини. 6 випадків – летальних. Всього від коронавірусу в Києві померли 442 людини. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 25 474".

Деталі: Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 71. В Оболонському – 50. Та в Шевченківському районі – 49 випадків. 

Серед тих, хто захворіли: 212 жінок віком від 18 до 94 років, 14 дівчат від 3-х місяців до 16 років; 144 чоловіка віком від 19 до 87 років, 13 хлопчиків від 2-х до 17 років. 

Захворіли 15 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 72 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Усього в стаціонарах лікується 1 587 хворих на коронавірус, із них 23 дитини. 322 пацієнти – у важкому стані, 509 – отримують кисневу підтримку,  31 хворий – під апаратом штучної вентиляції легень. Ще 125 пацієнтів у лікарнях – із підозрою на коронавірус. 567 хворих у стаціонарах – із запаленням легень.

Збільшилася кількість тих, хто одужав, – за минулу добу 349 людей. 

Знати більше: Динаміка пандемії COVID-19 в Україні та світі в інфографіці УП

Всього коронавірус подолали 8 894 мешканця Києва. 

Загалом у Києві – найвищий по країні показник тестувань, сказав Кличко: 341 тест на 100 тисяч мешканців. Зроблено понад 143 тисячі зразків досліджено методом ПЛР, понад 25 тисяч – методом ІФА.

У столиці три школи закрито на карантин (дві – у Печерському районі, одна – в Оболонському), на дистанційному навчанні через самоізоляцію – 377 класів у 152 школах; хворих на коронавірус школярів – 410, хворих педагогів – 302.

47 груп у 41 дитсадку закрито, три садочки зачинені на карантин. При цьому наповненість дітьми садочків зараз – понад 58%.  

Знати більше: Динаміка пандемії COVID-19 в Україні та світі в інфографіці УП

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяКиївВіталій Кличко


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