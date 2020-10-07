Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Білорусі за день додалося 20 нових політичних в'язнів

Середа, 7 жовтня 2020, 14:45
У Білорусі за день додалося 20 нових політичних в'язнів
Радіо Свобода

Білоруська правозахисна спільнота 7 жовтня визнала політв'язнями два десятка осіб.

Джерело: "Радыё Свабода"

Деталі: Відзначається, що це найбільший показник з початку президентської виборчої кампанії.

До 77 колишніх політв'язнів, деякі з яких сидять в тюрмах з весни, додалося 20 нових. Вони фігурують у двох кримінальних справах.

Перша група - затримані у справі, порушеній за ст. 293 КК РБ ("Масові заворушення"):

Микита Гончаров

Володимир Горох

Максим Зіневич

Михайло Каліщук

Антоніна Коновалова

Іван Красовський

Ілля Мігно

Віктор Шавра

Анна Сунгурова

Томаз Піпія

Тимур Піпія

Ростислав Стефанович

Артем Касаковський

Денис Марусевич

Марк Солонніков

Друга група - затримані у кримінальній справі за статтею 342 КК РФ ( "Групові дії, що грубо порушують громадський порядок"):

Ілля Полонянкін

Марина Глазова

Євген Кохановський

Олександр Кисельов

Андрій Расулов.

Правозахисні організації Білорусі вважають переслідування затриманих політично мотивованим, вимагають їх звільнення з-під варти і припинення кримінального переслідування.

Читайте також:

"Не хочу жити у великій в'язниці". Протести в Білорусі очима учасників

Майдан для Лукашенка: як вибори-2020 розбудили Білорусь та на що варто зважати Україні

Передісторія: 

  • У Білорусі з 9 серпня постійно проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який 26 років утримує владу в країні в тому числі шляхом переслідування опонентів і фальсифікації виборів. В результаті свавілля силовиків затримувалися десятки тисяч активістів.
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Однак 6 із 7 членів президії ради уже або опинилися за гратами або були видворені за межі країни.
  • Олександр Лукашенко заявив, що владу не віддасть, бо його "не для того обрав народ" і провів таємну інавгурацію.

"Українська правда" у Threads

Теми: Білорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Білорусь
У Міноборони Білорусі вперше розповіли про табір, де чекають "вагнерівців"
Лукашенко вимагає вибачень від тих, хто називає його диктатором
У Литві попередили про небезпеку поїздок до Білорусі: розвідка агресивно вербує усіх підряд
Останні новини
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронту було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
Усі новини...
Реклама: