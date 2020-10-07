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У Білорусі за день додалося 20 нових політичних в'язнів

Середа, 7 жовтня 2020, 14:45
Радіо Свобода

Білоруська правозахисна спільнота 7 жовтня визнала політв'язнями два десятка осіб.

Джерело: "Радыё Свабода"

Деталі: Відзначається, що це найбільший показник з початку президентської виборчої кампанії.

До 77 колишніх політв'язнів, деякі з яких сидять в тюрмах з весни, додалося 20 нових. Вони фігурують у двох кримінальних справах.

Перша група - затримані у справі, порушеній за ст. 293 КК РБ ("Масові заворушення"):

Микита Гончаров

Володимир Горох

Максим Зіневич

Михайло Каліщук

Антоніна Коновалова

Іван Красовський

Ілля Мігно

Віктор Шавра

Анна Сунгурова

Томаз Піпія

Тимур Піпія

Ростислав Стефанович

Артем Касаковський

Денис Марусевич

Марк Солонніков

Друга група - затримані у кримінальній справі за статтею 342 КК РФ ( "Групові дії, що грубо порушують громадський порядок"):

Ілля Полонянкін

Марина Глазова

Євген Кохановський

Олександр Кисельов

Андрій Расулов.

Правозахисні організації Білорусі вважають переслідування затриманих політично мотивованим, вимагають їх звільнення з-під варти і припинення кримінального переслідування.

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Передісторія: 

  • У Білорусі з 9 серпня постійно проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який 26 років утримує владу в країні в тому числі шляхом переслідування опонентів і фальсифікації виборів. В результаті свавілля силовиків затримувалися десятки тисяч активістів.
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Однак 6 із 7 членів президії ради уже або опинилися за гратами або були видворені за межі країни.
  • Олександр Лукашенко заявив, що владу не віддасть, бо його "не для того обрав народ" і провів таємну інавгурацію.

Теми: Білорусь


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