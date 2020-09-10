Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що владу не віддасть,бо його "не для того обрав народ".

Джерело: Лукашенко при представленні Андрія Шведа на посаді генерального прокурора РБ, цитує держінформагентство БелТА

Пряма мова: "Хочу вам сказати по-чоловічому, щоб у нас не було якоїсь недомовленості. Мені часто дорікають в тому, що "владу він не віддасть". Правильно дорікають. Мене народ не для цього обрав...

В середині 90-х вона валялася в бруді, об неї витирали ноги. Так само як і об вас - тих, хто носив погони. Багато з вас цей період пам'ятають. І я не хочу, щоб Білорусь повернулася до того часу. Тому ніхто кинути в бруд владу, як вони вимагають, не посміє".

Деталі: Лукашенко також зазначив силовикам, що "нахилити його не вийде" і закликав "ставати поруч і рятувати країну".

Нагадаємо: У Білорусі з 9 серпня постійно проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який 26 років утримує владу в країні в тому числі шляхом переслідування опонентів і фальсифікації виборів.

Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Однак 6 із 7 членів призидії ради уже або опинилися за гратами або були видворені за межі країни.