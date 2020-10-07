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"Від патріотичних промов": у російській школі знепритомніли 13 дітей

Середа, 7 жовтня 2020, 17:28
фото з лінійки

13 учнів в одній з російських шкіл Псковської області знепритомніли під час лінійки. Місцева чиновниця переконує, що це могло бути спровоковане "хвилюванням від патріотичних промов і музики".

Джерело: начальник управління освіти місцевої адміністрацій Тетяна Лозніцкая, яку цитує РБК

Пряма мова Лозніцкой: "Захід був урочистим, звучали промови патріотичного та морального спрямування, особлива музика. Це був серйозний, хвилюючий захід.

При таких обставинах одна дитина могла відчути нездужання, і вже учні поруч з нею поставилися до свого самопочуття уважніше, ніж зазвичай, більш підозріло".

Деталі: Чиновниця також зазначила, що у школярів є "вікові і фізіологічні особливості", які могли б стати причиною втрати свідомості.

Що було раніше: 5 жовтня о Псковської області 13 учнів з різних класів стало погано під час урочистої лінійки. Директор школи висловила припущення, що стан дітей погіршилося через теплового удару.

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Теми: дітиРосія


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