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Чоловік з плакатом "З днем ​​народження, Путін" підпалив себе в Петербурзі

Середа, 7 жовтня 2020, 21:57

У центрі Санкт-Петербурга чоловік скоїв самопідпал з плакатом в руках "З днем ​​народження, пане президенте". Це вже другий самопідпал за останній тиждень у Росії.

Джерело: місцеве видання "Мегаполіс"

Деталі: Очевидці повідомляють, що вогонь охопив тільки голову і плечі чоловіка. Вже через хвилину до нього на допомогу поспішили люди, які гасили його одягом.

Повідомляється, що він підпалив себе в знак протесту - перед самоспаленням він кричав щось про день народження президента Росії Володимира Путіна і подарунок.

Чоловік тримав у себе в руках плакат з написом: "З днем ​​народження, пане президенте".

Нагадаємо: Це друге самоспалення в Росії за тиждень. 2 жовтня головний редактор російського видання підпалила себе біля будівлі МВС в Нижньому Новгороді, в результаті отриманих опіків жінка померла.

У Путіна 7 жовтня день народження. Йому 68 років.

6 жовтня до нього в гості приїхав його кум, український нардеп та голова політради партії "ОПЗЖ" Віктор Медведчук.

Теми: РосіяПутін


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