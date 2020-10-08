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Шевченко прокоментував матч Україна - Франція, який його команда програла з рахунком 1:7

Четвер, 8 жовтня 2020, 01:09
Шевченко прокоментував матч Україна - Франція, який його команда програла з рахунком 1:7
Фото Павла Кубанова

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко прокоментував товариський матч з діючими чемпіонами світу - командою Франції, який його команда програла з рахунком 1:7.

Джерело: Українська асоціація футболу

Деталі: У грі з Францією українська команда не змогла розраховувати на 14-ть гравців (80% основного складу), які вибули з гри через травми та COVID-19.

Пряма мова: "У нас зараз дуже багато проблемних позицій, і ми не розуміємо, кого зможемо довикликати  на найближчі матчі. Наразі ситуація дуже важка, але потрібно якось із неї виходити. Ми викликали гравців молодіжної зірної. На нас чекають два відповідальні матчі, з Німеччиною та Іспанією. Гравці "Шахтаря" ще завтра буде проходити тести, після цього стане зрозуміло, кого ми зможемо викликати з цієї команди..

Ті, хто вийшли на поле, намагалися грати. Порівнювати наші дві команди наразі неможливо, але деякі відрізки в нашому виконанні були непогані — зокрема, початок другого тайму. Франція — чемпіон світу, на жаль, ми не змогли привезти наш найкращий склад, щоб якось намагатися конкурувати з нею..

Сьогодні, визначаючи склад, я виходив із того, що в нас попереду два офіційні матчі. Сидорчук та Караваєв провели останнім часом багато офіційних матчів. Нам треба планувати, кого ми будемо ставити на поєдинки з Німеччиною та Іспанією, а ми наразі навіть не знаємо, кого зможемо використати. Поки ми працюємо з тим колективом, який є в наявності — 18 польових гравців та один воротар. Ті, кого ми будемо довикликати, проходитимуть тести."

Довідка: Франція — Україна — 7:1 (4:0)

Голи: Камавінга (9), Жиру (24, 34), Миколенко (39, автогол), Толіссо (65), Мбаппе (82), Грізманн (89) — Циганков (52).

Франція: Манданда (Меньян, 46), Дінь, Лангле, Упамекано (Варан, 46), Павар, Ауар (Погба, 60), Толіссо, Камавінга (Грізманн, 60), Н’Зонзі, Жиру (к) (Бен Йєддер, 74), Марсьяль (Мбаппе, 46).

Запасні: Льоріс, Кімпембе, Коман, Канте, Ернандес.

Тренер: Дідьє Дешам.

Україна: Бущан, Конопля, Забарний, Миколенко (Чеберко, 46), Михайліченко (Соболь, 46), Макаренко (Шепелєв, 62), Маліновський (Циганков, 46), Харатін, Шапаренко, Зубков (Безус, 71), Ярмоленко (к) (Яремчук, 62).

Запасні: Шовковський, Пластун, Сидорчук, Караваєв.

Тренер: Андрій Шевченко.

Арбітр: Андріс Трейманіс (Латвія).

Попереджені: Маліновський (43), Харатін (50), Конопля (61).

7 жовтня. Сен-Дені. Стадіон "Стад де Франс".

"Українська правда" у Threads

Теми: футбол
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