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Азербайджан візьме участь в переговорах з Мінською групою ОБСЄ щодо Карабаху

Четвер, 8 жовтня 2020, 05:26

Міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов 8 жовтня відвідає Женеву і зустрінеться із співголовами Мінської групи ОБСЄ. 

Джерело: МЗС Азербайджану

Дослівно: "Міністр закордонних справ Азербайджанської Республіки Джейхун Байрамов вирушає з робочим візитом до Женеви. Мета візиту - зустріч зі співголовами Мінської групи ОБСЄ і представлення співголовам позиції Азербайджану з врегулювання конфлікту".

Деталі: Переговори щодо Нагірного Карабаху відбудуться 8 жовтня в Женеві, а 12 жовтня - в Москві.

Довідка: Мінська група створена в 1992 році з метою розрядки конфлікту навколо Нагірного Карабаху. Її співголовами є Росія, Франція і США.

Теми: АзербайджанНагірний Карабах
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