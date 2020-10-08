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Суцільні антирекорди: хворих на COVID за добу в Україні - уже понад 5 тисяч

Четвер, 8 жовтня 2020, 09:00
Суцільні антирекорди: хворих на COVID за добу в Україні - уже понад 5 тисяч

За добу 7 жовтня в Україні підтвердили 5 397 нових випадків захворювання COVID-19, померли від коронавірусної хвороби 93 особи, було госпіталізовано 900 людей із підтвердженим діагнозом — це три антирекорди; одужали 2 263 людини.

Джерело: дані РНБО та МОЗ

Деталі: Харківська область - 576 нових випадків за добу, 9 летальних.

Київ - 422 нових випадки, 11 летальних. До того ж, Київська область - 199 нових випадків, 4 летальних.

Одеська область - 367 нових випадки, 3 летальних.

Сумська область - 312 випадків, одна людина померла.

Дніпропетровська область - 306 нових випадків, 9 летальних.

Донецька область - 294 нових випадки, 8 летальних.

Рівненська область - 266 нових випадків, 3 летальних.

Статистика COVID в Україні на 8 жовтня 2020 року
Статистика COVID в Україні на 8 жовтня 2020 року
СОТА, моніторинг РНБОУ

Зараз активно хворіють 131 811 жителів України. Одужали 108 233 пацієнти, померли від ускладнень 4 690 хворих із усіх 244 734 зареєстрованих за час пандемії.

За останню добу в Україні було здійснено 57 331 тестування, з них 34 395 методом ПЛР і 23 036 методом ІФА.

Нагадаэмо: На початку тижня, 5 жовтня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов казав, що добовий приріст хворих уже цього тижня може сягнути 5 тисяч через порушення карантинних обмежень.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі. Динаміка пандемії

Як не платити за тестування та лікування COVID-19. Інтерв’ю головного санітарного лікаря Віктора Ляшка

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
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