Степанов озвучив песимістичний прогноз COVID: 5 тисяч хворих на добу

Із середини липня кількість госпіталізованих із діагнозом COVID-19 чи підозрою на коронавірусну хворобу в Україні зросла майже у 5 разів, а добовий приріст хворих може сягнути цього тижня 5 тисяч, прогнозують у МОЗ.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу

Пряма мова: "У нас майже 37 тисяч ліжок, із яких 30 тисяч уже введені в дію, решта в резерві На сьогодні 16 745 перебувають у лікарні або з підтвердженим діагнозом, або з підозрою.

У нас напружена ситуація, але вона не є критичною. Але за тим відношенням, яке в нас є до правил нової реальності... ми будемо дуже стрімко зростати.

На минулому тижні у нас більше 4,5 тисячі (виявлених за добу хворих) Практично впевнений, що цього тижня ми перейдемо позначку у 5 тисяч, виходячи з нашого відношення. Можемо зростати далі.

Деталі: Голова МОЗ повідомив, що на ранок 5 жовтня кількість людей, які перебувають у стаціонарі ,- 16 745 осіб, а на середину липня ця кількість була 3,5 тисяч. Тобто майже у 5 разів більеш стало тих, кого кладуть у лікарні.

Степанов додав, що у нашої медичної системи є межа як по ліжках, так і по лікарях.

Тому якщо будуть тривати концерти та інші масові заходи, то може трапитися ситуація, коли ліжок у лікарнях не вистачатиме.