Київ побив ще один температурний рекорд: літо триває

За даними спостережень метеорологів попередня ніч у Києві виявилася найтеплішою з кінця ХІХ століття, також випала рекордна кількість опадів.

Джерело: пресслужба метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

Дослівно: "Ніч на 8 жовтня у Києві також, як і попередня, виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +15,1°С. Попереднє рекордне значення +13,6°С 1893 року перевищено на 1,5°С.

7 жовтня у Києві випала рекордна кількість опадів – 39 мм, що на 11 мм більше ніж у 1905 році".

Що було раніше: 7 жовтня метеорологи повідомляли, що у Києві досі триває метеорологічне літо.

Зокрема, ніч на 7 жовтня у столиці виявилась найтеплішою з 1893 року - температура не опустилася нижче +14,5°С.