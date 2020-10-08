Разумков: Окремого "коронавірусного фонду" наступного року не буде

Наступного року в Україні не буде окремого "коронавірусного фонду" – проєкт бюджету на 2021 рік його не передбачає.

Джерело: голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі програми "Сніданок з 1+1"

Пряма мова: "Згідно з тим поданням, яке було зроблено в проєкті бюджету від Кабінету міністрів України, то окремого ковідного фонду як такого не передбачається".

Деталі: За його словами, Рада планує лише окремо передбачити кошти на вакцинацію населення від коронавірусу – 2,6 млрд грн, а також 1 млрд на підтримку шкіл у межах боротьби з пандемією.

Він пояснив, що "усе інше закладено у бюджет Міністерства охорони здоров'я, і, мабуть, це правильно". За словами Разумкова, попередньо, мова йде про майже 159 мільярдів гривень.

Говорячи про підвищення зарплат освітянам і медикам, Разумков сказав, що Міністерство освіти станом на 8 жовтня не надало пропозицій щодо збільшення зарплат вчителям (у попередній версії новини було вказано, що пропозицій не подало Міністерство охорони здоров’я. Однак пізніше у пресслужбі Разумкова уточнили "Українській правді", що він обмовився, і насправді мова йде про МОН і освітян. У пресслужбі також додали, що у 2021 році заплановано підвищення зарплат медикам на 30% – ред.).