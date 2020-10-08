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Жінка з 11-річним сином підірвалися на міні на Донбасі

Четвер, 8 жовтня 2020, 12:35
Жінка з 11-річним сином підірвалися на міні на Донбасі

Мешканка Луганської області та її 11-річний син отримали серйозні поранення, натрапивши на міну у полі.

Джерело: звіт моніторингової місії ОБСЄ

Деталі: Зазначається, що 28 вересня вона разом із сином і дочкою шукала свою корову в полі поблизу Золотого-5 (Михайлівки), де наступила на вибуховий пристрій. Жінка (40–49 років) зазначила, що отримала серйозні поранення лівої  ноги, яку довелося ампутувати нижче коліна, а також численні поранення правої ноги. Постраждала додала, що її син отримав поранення очей, а дочка не постраждала.

29 вересня у лікарні Первомайську (непідконтрольний урядові, 58 км на захід від Луганська) лікарі повідомили спостерігачам, що 28 вересня до них доправили жінку (40–49 років) з пораненнями, що відповідали наслідкам спрацювання вибухового пристрою, та додали, що її прооперували. Того ж дня медики лікарні у Луганську сказали команді Місії, що 28 вересня було госпіталізовано хлопчика з пораненнями, що відповідали наслідкам спрацювання вибухового пристрою, і що йому прооперували очі.

Українська правда

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Теми: Донбаснадзвичайна подіяжертвиОРДЛО
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