Вибори-2020: Майже у всіх лідерів зростає рейтинг

На виборах до обласних рад партію "Слуга народу" готові підтримати 17,2% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори, "Опозиційну платформу – За життя" – 12,6% та "Європейську солідарність" – 11,7%, соціологи відзначають, що за три тижні до голосування практично всі партії покращили свій результат.



Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 4-7 жовтня

Дослівно: "За результатами агрегованого рейтингу партій на місцевих виборах станом на 7 жовтня умовний 5% бар’єр долають п’ять партій: "Слуга народу" 17,2% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори, "Опозиційна платформа – За життя" – 12,6%, "Європейська солідарність" – 11,7%, "Батьківщина" – 7,5% та "За майбутнє" – 7,2%. Практично всі ці партії за останній тиждень покращили свій результат".



Деталі: Партію "Наш край" підтримують 4%, Радикальну партію Олега Ляшка – 3,9%, УДАР Віталія Кличка – 3%, партію Шарія – 2,6%, ВО "Свобода" – 2,4%, партії "Голос", "Перемогу Пальчевського", "Силу і честь" – по 1,6%, партію "Пропозиція" – близько 1%.

Сумарний рейтинг інших партій (переважно місцевих), які беруть участь у місцевих виборах та були включені у список для дослідження, – 22,2%.

Відзначається, що у дослідженні представлений агрегований рейтинг партій на місцевих виборах, який є сумою усіх результатів політичних сил на виборах в обласну раду кожної області.

Респондент обирав зі списку, який був унікальним для кожної обласної ради (у Києві – до міської ради).

Сукупно в рейтинг потрапило 77 різних партій, з яких переважна більшість – місцеві партії, які балотуються в одну, або кілька обласних рад.

Опитування проходило з 4 по 7 жовтня серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 5000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.

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