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"Слуга народу" більше не приголомшує відривом від "ЄС" і "ОПЗЖ"

Четвер, 1 жовтня 2020, 11:54

Рейтинг політичної партії "Слуга народу" за менш ніж місяць до місцевих виборів склав 15,5% серед тих, хто визначився і має намір взяти участь у виборах, партії випереджає найближчих суперників "ЄС" і "ОПЗЖ" на 4 відсоткових пункти.

Джерело: результати опитування соцгрупи "Рейтинг", проведеного 25-28 вересня

Дослівно: "За результатами агрегованого рейтингу партій на місцевих виборах умовний 5% бар’єр долають п’ять партій: "Слуга народу" 15,5% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори, "Європейська солідарність" – 11,4%, "Опозиційна платформа – За життя" – 11,4%, "Батьківщина" – 8,3% та "За майбутнє" – 6,2%".

Деталі: При цьому радикальну партію Олега Ляшка підтримують 4,9% респондентів.

За партії "Наш край" та УДАР Віталія Кличка готові віддати свої голоси по 3,1%, ВО "Свобода" – 3,0%, партію Шарія – 2,5%, партію "Сила і честь" – 2,0%, партії "Пропозиція" та "Голос" – по 1,8%, партію "Перемога Пальчевського" – 1,7%.

Відзначається, що сумарний рейтинг інших партій, які беруть участь у місцевих виборах та були включені у список для дослідження, – 23,4%.

При цьому 25% опитаних ще не визначилися із партією або ж не будуть голосувати.

 
 

Опитування проводилося соціологічною групою Рейтинг 25-28 вересня серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Для дослідження опитали 5000 респондентів метод CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Помилка репрезентативності не більше 1,4%.​​

Довідково: Прохідний бар’єр до міськради – 3%. Партії, які взяли менше, не проходять.

Нагадаємо: За результатами опитування 4-9 вересня у Києві за "УДАР" готові були віддати голоси 23,6%; "Слугу народу" підтримують 13,6%; партію "Європейська солідарність" – 13,1%. Таке ж опитування проводили 8 вересня. Тоді "ЄС" посідала друге місце (14%), а "Слуга народу" - третє (10,7).  

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Українська правда
Теми: опитуваннярейтингвибориСлуга народуЄвропейська солідарність


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