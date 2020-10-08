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Лукашенко вже почав лякати протестувальників коронавірусом

Четвер, 8 жовтня 2020, 13:21

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що марші протесту проти захоплення ним влади, які проходять у Мінську вихідними, провокують зростання захворюваності на Covid-19.

Джерело: його заява на нараді щодо Covid-19

Пряма мова: "Те, що відбувається зараз на вулицях Мінська вихідними (марші протесту - УП) - зрозуміло, які будуть наслідки. І захворюваність у Мінську у нас вище ніж в інших регіонах ...

Вони скоро самі зрозуміють, куди вони вляпалися...

Хочуть ходити і хворіти - нехай хворіють!"

Нагадаємо: З жовтня на білорусах мали почати випробовувати російську вакцину від Covid-19.

Євген Кізілов, УП
Теми: ЛукашенкокоронавірусБілорусь


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