Випробовувати на білорусах російську вакцину від Covid-19 почнуть із жовтня

Російський фонд прямих інвестицій оголосив про поставку до Республіки Білорусь першої партії російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Джерело: МОЗ Білорусі в Telegram

Дослівно: "Планується, що 1 жовтня в Білорусі почнеться вакцинація добровольців у рамках проведення в країні подвійного сліпого рандомізованого плацебо-контрольованого дослідження вакцини "Спутник V".

Деталі: Російський фонд прямих інвестицій буде фінансувати це клінічне дослідження в Республіці Білорусь. 100 осіб отримають можливість вакцинуватися від коронавірусу препаратом, розробленим у Національному дослідницькому центрі епідеміології та мікробіології імені М.Ф.Гамалії МОЗ Росії.

Нагадаємо: Іноземні експерти висловили стурбованість прискореними темпами випробувань вакцини в Росії, а також незначною кількістю людей, які брали участь у випробуваннях.

11 серпня президент Росії Володимир Путін заявив, що в РФ зареєстрували першу в світі вакцину від COVID-19 і його дочка вже зробила нею щеплення.

За реакцію на пандемію коронавірусу Путін і Лукашенко отримали "Шнобелівську премію".