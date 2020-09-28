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Випробовувати на білорусах російську вакцину від Covid-19 почнуть із жовтня

Понеділок, 28 вересня 2020, 15:02

Російський фонд прямих інвестицій оголосив про поставку до Республіки Білорусь першої партії російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Джерело: МОЗ Білорусі в Telegram

Дослівно: "Планується, що 1 жовтня в Білорусі почнеться вакцинація добровольців у рамках проведення в країні подвійного сліпого рандомізованого плацебо-контрольованого дослідження вакцини "Спутник V".

Деталі: Російський фонд прямих інвестицій буде фінансувати це клінічне дослідження в Республіці Білорусь. 100 осіб отримають можливість вакцинуватися від коронавірусу препаратом, розробленим у Національному дослідницькому центрі епідеміології та мікробіології імені М.Ф.Гамалії МОЗ Росії.

Нагадаємо: Іноземні експерти висловили стурбованість прискореними темпами випробувань вакцини в Росії, а також незначною кількістю людей, які брали участь у випробуваннях.

11 серпня президент Росії Володимир Путін заявив, що в РФ зареєстрували першу в світі вакцину від COVID-19 і його дочка вже зробила нею щеплення.

За реакцію на пандемію коронавірусу Путін і Лукашенко отримали "Шнобелівську премію".

Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019БілорусьРосія


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