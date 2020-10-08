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Коломойський: Монобільшості немає, але для чого мені щось розхитувати?

Четвер, 8 жовтня 2020, 14:01

Олігарх Ігор Коломойський вважає, що монобільшості у "Слуги народу" в парламенті по суті вже немає, але свою причетність до цього заперечує.

Джерело: Ігор Коломойський у коментарі "Українській правді" для статті "Монобільшість на двох. Для чого Коломойський шантажує Зеленського", інші співрозмовники УП

Деталі: Один із найвпливовіших представників чинної влади розповів УП, що Ігор Коломойський погрожує вивести "своїх" людей зі "Слуги народу", аби Володимир Зеленський заручився підтримкою групи "За майбутнє" - і близький до олігарха нардеп Ігор Палиця отримав крісло прем’єра чи віцепрем’єра.

За даними УП, певний час уже тривають непублічні перемовини між Офісом президента і депутатською групою "За майбутнє", однак Палиця це заперечує і висловлює сумнів, що його група погодилася б на коаліцію, "навіть якби була така пропозиція".

Коломойський також заперечує нібито наміри домагатися прем'єрства своєї людини.

Пряма мова Коломойського: "Те, що ви говорите, – брехня. Це фантастика. Так, монобільшості де-факто немає. Але для чого мені, як ви кажете, щось розхитувати?

І я не хочу, щоб Палиця став прем’єром. При де-факто президентській моделі управління, то прем’єр-міністр – це технічна людина. Це самогубство і людське, і політичне. Я ж не можу товаришу таке бажати.

Щоб зруйнувати монобільшість, треба самій "Слузі народу" вигнати 23 людини із фракції. Бо якщо хтось сам вийде, то партія у них забере мандат. І навіть якщо "слуги" самі виженуть 23 людини, то вони легко доберуть собі позафракційних. Чи, наприклад, "Довіра" ввійде – і все". 

Інші подробиці: За даними співрозмовників УП, у Коломойського є багато своїх у "Слузі народу" - зараз десь під 40. осіб, тобто з нардепами групи "За майбутнє" він може зібрати 60-70 голосів.

Це більше, ніж "депутатські ресурси", наприклад, олігарха Ріната Ахметова, який може розраховувати на 30-40 депутатів у різних політсилах.

Читайте також: Ігор Палиця: Коломойський не женеться за грошима так, як Порошенко

Теми: КоломойськийСлуга народуВерховна РадаАхметов


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