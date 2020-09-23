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Ахметов "підгодовує" Офіс президента та "Слугу народу" – джерело

Середа, 23 вересня 2020, 11:11

Олігарх Рінат Ахметов виділяє гроші на команду президента Володимира Зеленського і "Слуги народу" – за словами джерело, це понад 2 мільйони доларів щомісяця.

Джерело: журналіст "Української правди" Роман Романюк із посиланням на одного з крупних бізнесменів – у статті "Зе!корупція, або Старі схеми епохи "нових"

Пряма мова співрозмовника УП зі сфери бізнесу: "На Офіс і на фракцію, хоч там у Ріната своїх і немає, заходить десь 2-2,5 мільйона доларів в місяць. Ясно, що він (Ахметов – ред.) друг".

Деталі: Рінат Ахметов зберігає своє становище, непублічно задобрюючи нову владу: купує по 300 "швидких" для сіл, дає кошти на утримання партії.

Чи не дарма менеджер середньої ланки з його холдингу – Денис Шмигаль – став прем’єр-міністром у березні.

Денис Шмигаль, як і в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, демонстративно дистанціюються від інтересів Ахметова, але питання тарифів для зеленої енергетики чи ТЕС вирішуються значно динамічніше і на порядок ефективніше, ніж для державного "Енергоатома".

При цьому на каналах медіагрупи Ахметова не критикують прем'єра Шмигаля.

Інші подробиці: Колишній керівник Офісу президента Зеленського Андрій Богдан в інтерв’ю Дмитру Гордону нещодавно говорив, що Ахемтов – "людина слова і справи".

Українська правда
Теми: АхметовОфіс президентаСлуга народуЗеленськийкорупція


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