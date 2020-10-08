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За прапор ЛГБТ на адміністрації Путіна в Москві затримали учасниць Pussy Riot

Четвер, 8 жовтня 2020, 15:12
За прапор ЛГБТ на адміністрації Путіна в Москві затримали учасниць Pussy Riot

Московські поліцейські затримали учасниць Pussy Riot Вероніку Нікульшина і Марію Альохіну після того, як напередодні активісти цієї групи розвісили на адміністративних будівлях в російській столиці райдужні прапори ЛГБТ-спільноти.

Джерело: "Дождь", "Медиазона"

Деталі: Повідомляється, що Нікульшина повезли до відділу поліції Міщанського району.

Альохіну затримали близько креативного кластера "Флакон". Учасник Pussy Riot Петро Верзілов розповів, що Альохіну затримали перед інтерв'ю на "Дожді".

Видання опублікувало відео, як поліцейські тягнуть Альохіну в автозак.

Передісторія: 7 жовтня група Pussy Riot провела акцію в день народження президента РФ Володимира Путіна, вивісивши райдужні прапори на "головних символах російської державності": адміністрації президента на Старій площі, будівлі ФСБ на Луб'янці, Верховному суді, в Міністерстві культури і ОВС по району Басманний.

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