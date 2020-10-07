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На адміністрації Путіна вивісили прапор ЛГБТ

Середа, 7 жовтня 2020, 13:25

Група Pussy Riot провела акцію в день народження президента РФ Володимира Путіна, вивісивши вранці 7 жовтня райдужні прапори на "головних символах російської державності": адміністрації президента на Старій площі, будівлі ФСБ на Луб'янці, Верховному суді, міністерстві культури і ОВС по району Басманний.

Джерело: "Медуза"

Деталі: Як повідомили учасники групи, під час акції біля будівлі ФСБ був затриманий журналіст "Радіо Свобода" Артем Радигін, а біля адміністрації президента - кореспондент Sota Денис Стяжкін.

Під час акції активісти пред'явили список вимог, який включає легалізацію одностатевих партнерств, а також розслідування вбивств і викрадень геїв у Чечні.

Нагадаємо: Путін у день свого народження похвалився запуском гіперзвукової ракети "Циркон".

Теми: ПутінЛГБТ


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