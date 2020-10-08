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Квартири та елітні авто: очільника СБУ Миколаївщини спіймали на брехні у декларації

Четвер, 8 жовтня 2020, 15:30
Глава СБУ Іван Баканов і Віталій Герсак. Фото bihus.info

Національне агентство з запобігання корупції скерувало до НАБУ обґрунтований висновок щодо очільника СБУ в Миколаївській області Віталія Герсака, який має коштовну нерухомість, землю та елітний автопарк, неспівмірні з офіційними доходами родини.

Джерело: сайт НАЗК

Дослівно: "НАЗК виявило недостовірні відомості на 800 тисяч грн у декларації Віталія Герсака, начальника Управління Служби безпеки України в Миколаївській області. Відповідний обґрунтований висновок надісланий до Національного антикорупційного бюро України".

Деталі: У НАЗК відзначили, що це перше кримінальне провадження щодо діючого високопосадовця СБУ за декларування недостовірних відомостей.

Крім того, до поліції скерували матеріали для складання 14 адміністративних протоколів про вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією, щодо Миколи Беззубенка, начальника першого управління економічної контррозвідки СБУ. В НАЗК нагадали, що високопосадовець спецслужби, використовуючи службове становище, систематично вчиняв дії в умовах реального конфлікту інтересів, про що повідомляли журналісти команди "Bihus.Info".

Також НАЗК склало та направило до суду 7 адмінпротоколів за фактами несвоєчасного подання декларації силовиками. 

Понад 25 матеріалів за фактами порушення вимог фінансового контролю співробітниками спецслужби, які не займають відповідального становища, передали до поліції.

Наразі тривають повні перевірки декларацій керівного складу СБУ.

Повідомляється, що спецслужба надала доступ уповноваженим особам НАЗК до необхідної інформації для здійснення таких перевірок.

Що було раніше: У лютому "Наші гроші з Денисом Бігусом" повідомили, що сім'я очільника СБУ Миколаївської області Віталія Герсака має коштовну нерухомість, багато землі та елітний автопарк, неспівмірні з офіційними доходами родини.

Передісторія:

  • Декларації співробітників СБУ були засекречені з 2016 року. У відомстві це пояснювали безпекою спецслужбовців.
  • У 2019 році був ухвалений Радою і підписаний президентом Володимиром Зеленським закон, який перезавантажує Нацагенство з питань запобігання корупції та, зокрема, відкриває декларації працівників СБУ.

Українська правда
Теми: СБУНАЗКдекларації


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