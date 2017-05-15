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Грицак пояснив, чому e-декларації працівників СБУ не показують

Понеділок, 15 травня 2017, 14:43

Електронні декларації про доходи працівників Служби безпеки України засекречено відповідно до закону задля їхньої безпеки.

Про це заявив голова СБУ Василь Грицак на брифінгу 15 травня.  

"У моїй декларації нічого не змінилося. Ми або маємо дотримуватися закону, або не маємо дотримуватися. У наших співробітників немає ні в кого сотень тисяч доларів чи євро в тих деклараціях", – сказав він.

Грицак запевнив: "Буде прийнято закон, щоб ми їх показали, – ми їх покажемо. Буде таке рішення суду...".

"Реально, ви знаєте, що наших співробітників підривають, за нашими співробітниками реально полюють? Ви розумієте, що співробітники департаменту ЗНД (захисту національної державності СБУ – ред.) сказали відверто, що якщо дійде до того, що ми будемо вивішувати на сайтах, – ми просто звільнимося", – сказав голова спецслужби.  

Він заявив, що у декларації "вказується все".

Грицак розповів, що представники СБУ спілкувалися з партнерами зі спецслужб інших країн, які не воюють. "Ні в одній з тих країн декларації співробітників спецслужб з адресами не виставляються на показ".

Він запевнив, що якщо є запити на конкретних осіб – то СБУ надає інформацію про декларації.

"Ми не ховаємо. Якщо треба подати для перевірки – ми готові подати. Але давайте не гратися з законом. Прийміть інший закон – і ми виконаємо цей закон", – заявив Грицак.

У грудні 2016 року повідомлялося, що Національне агентство з питань запобігання корупції не має доступу до електронних декларацій співробітників СБУ, бо їх засекретили.

У СБУ заявляли, що всі співробітники відомства подали електронні декларації до 30 жовтня з особистим електронним підписом, але вони не доступні широкому загалу.

У березні 2017 року у НАЗК заявили, що у реєстрі електронних декларацій є декларації всіх керівників СБУ, але розпочати їх перевірку можна лише після затвердження окремого порядку та отримання доступу до державної таємниці.

У e-деклараціях зазвичай вказано посаду, але точна адреса декларанта та членів його родини не висвічується, навіть у графі нерухомості вказується лише населений пункт квартири, землі або дачі.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: деклараціїСБУ
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