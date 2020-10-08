Суд у справі Шеремета замінив одного з трьох присяжних

Шевченківський районний суд Києва на своєму засіданні у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета усунув одного з трьох присяжних Юрія Михайленка і замінив його іншим.

Джерело: відеотрансляція із зали суду

Деталі: Присяжний Михайленко – чоловік Ганни Чупіної, яку автоматична система теж обирала для розгляду справи. Чупіна взяла самовідвід, пославшись на те, що закон забороняє працювати разом із родичом. Михайленко самовідвід не взяв. Через це захист ще на початку хотів усунити присяжного, однак суд відмовив.

Після цього захист вдруге хотів усунути Михайленка, пославшись на те, що закон зобов'язує присяжного правдиво відповідати на запитання сторін, а чоловік ймовірно збрехав, коли казав, що не живе разом із Чупіною. Тоді суд теж відмовився відвести Михайленка.

Після цього прокурор звернувся до поліції і попросив перевірити, чи дійсно Михайленко і Чупіна живуть разом. Після того, як інформація підтвердилась, відвести присяжного попросив уже прокурор, і суд це прохання задовольнив.

Після винесення ухвали суд запропонував Михайленку дати пояснення, однак той відмовився.

У справі є двоє запасних присяжних, і одним з них - Юрієм Федоренком – суд замінив Михайленка.

Федоренко - підприємець, займається управлінням нерухомості. Присяжним працював уже в двох кримінальних справах. За його словами, він брав участь в обох Майданах.

Чоловік відзначився доволі різким спілкуванням із прокурором. Представник обвинувачення питав його серед іншого, якою була його позиція як присяжного у попередніх справах. Обговорювати це не дозволила суддя, адже Федоренко як член суду підписав вироки і не може обговорювати деталі.

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