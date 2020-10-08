Нехтуючи перемир'ям, бойовики дистанційно мінували українські позиції

У четвер 8 жовтня збройні формування РФ три рази порушили режим повної тиші, про який було домовлено 27 липня.

Джерело: штаб операції Об'єднаних сил у Facebook

Деталі: Зокрема, противник здійснив три неприцільні черги зі стрілецької зброї в районі Пісків, а поблизу Опитного – дистанційне мінування українських позицій, застосувавши ручний протитанковий гранатомет, пристосований для використання мін ПОМ-2 та ту ж зброю, використовуючи традиційні боєприпаси.

У штабі підкреслили, що ворожі провокації не становили загрози життю та здоров’ю військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Також зазначається, що в районах уздовж лінії розмежування сторін сапери ДСНС розмінували майже 11 гектарів території та передали на знищення 60 вибухонебезпечних предметів.