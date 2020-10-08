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Шанси удару блискавки та зараження COVID-19 в польоті однакові – IATA

Четвер, 8 жовтня 2020, 19:26

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (ІАТА) зафіксувала 44 пов'язаних з польотом випадки захворювання COVID-19 з початку року. А перевезено було всього близько 1,2 млрд авіапасажирів.

Джерело: генеральний директор IATA Олександр де Жуньяк IATA, якого цитує сайт відомства

Пряма мова Жуньяка: "Немає нічого абсолютно безпечного. Але з урахуванням всього лише 44 опублікованих випадків потенційної передачі COVID-19 в польоті серед 1,2 млрд мандрівників ризик зараження вірусом на борту, мабуть, відноситься до тієї ж категорії, що і удар блискавки".

Деталі: Медичний радник IATA Девід Пауелл назвав цифри "надзвичайно обнадійливими". Він запевняє, що більшість заражень відбулися в той час, коли носіння масок не було поширеним.

Пауелл визнав, що навіть якби не повідомлялося про 90% заражень, то все одно був би один випадок на кожні 2,7 мільйона мандрівників.

Нагадаємо: За добу 7 жовтня в Україні підтвердили 5 397 нових випадків захворювання COVID-19, померли від коронавірусної хвороби 93 особи, було госпіталізовано 900 людей із підтвердженим діагнозом — це три антирекорди; одужали 2 263 людини.

7 жовтня у світі COVID-19 виявили у 343 тисяч людей. Померло в цей день 5909 пацієнтів.  

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі. Динаміка пандемії

Як не платити за тестування та лікування COVID-19. Інтерв’ю головного санітарного лікаря Віктора Ляшка

Українська правда
Теми: коронавірусепідеміяавіа


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