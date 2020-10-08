Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Троє вбитих, 500 випадків тортур, 1800 заяв про насильство - Білорусь після виборів

Четвер, 8 жовтня 2020, 19:27
Радіо Свобода

Білоруські правозахисники представили доповідь "Про порушення прав людини в Білорусі в поствиборчий період", яку направлять ОБСЄ.

Джерело: "Радыё Свабода"

Деталі: Правозахисники проаналізували білоруське законодавство, зокрема, закон про про органи внутрішніх справ, в якому чітко прописані всі підстави для застосування зброї та обставини, при яких зброя не може бути застосована.

Зброю не можна використовувати у великих скупченнях людей, в присутності жінок і неповнолітніх. За винятком випадків збройного нападу, пояснює адвокат об'єднання "Весна" Валентин Стефанович.

Юрист зазначив, що 9-11 серпня в Білорусі вперше були застосовані деякі види озброєння і спецтехніки. Наприклад, гумові кулі, від яких люди отримували дуже глибокі поранення. Також силовики широко використовували світлошумові гранати.

Тільки в Мінську за перші 3 дні після виборів за медичною допомогою звернулися понад 1200 осіб. Багато з них були важко поранені осколками, юнакові відірвало ступню.

Міліція абсолютно непропорційно до ситуації використовувала спецзасоби в порушення національного законодавства щодо великої кількості людей.

Як мінімум дві людини були застрелені під час акцій протесту, один помер від ненадання медичної допомоги, а одного знайшли повішеним.

Зареєстровано понад 500 випадків тортур, до слідчих органів звернулося 1800 осіб.

Тортури застосовувалися повсюдно: в слідчих ізоляторах, районних відділеннях міліції, відділеннях міліції, тюрмах - у Мінську, обласних містах і райцентрах.

Аналіз показує, що велика кількість жертв були випадковими людьми.

Сталося 300 порушень прав журналістів, було 180 випадків затримання представників ЗМІ.

Правозахисники розповіли про зустріч з групою парламентаріїв, яких просили втрутитися в ситуацію. Однак в кулуарах їм сказали, що парламент не має інструментів для впливу на силовиків.

Переслідування учасників протесту засноване на фальсифікаціях, беззаконні і безкарності, цілеспрямовано створюється і управляється вищою владою.

За словами правозахисників, жодну кримінальну справу відносно співробітників силових структур про перевищення службових повноважень порушено не було.

Передісторія: 

  • У Білорусі з 9 серпня постійно проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який 26 років утримує владу в країні в тому числі шляхом переслідування опонентів і фальсифікації виборів. В результаті свавілля силовиків затримувалися десятки тисяч активістів.
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Однак 6 із 7 членів президії ради уже або опинилися за гратами або були видворені за межі країни.
  • Олександр Лукашенко заявив, що владу не віддасть, бо його "не для того обрав народ" і провів таємну інавгурацію.

Теми: Білорусь


powered by lun.ua
Головне сьогодні

До Ради від "Голосу" зайде "кіборг" Шараскін, Свідерська передумала

оновленоСуд у справі Шеремета замінив одного з трьох присяжних

На Житомирщині знайшли мертвими трьох військових

Україна і Британія підписали стратегічну угоду, яка замінить асоціацію

Вручили Нобелівську премію з літератури-2020. Кому і за що

інфографіка Вибори-2020: Майже у всіх лідерів зростає рейтинг

Усі новини...
Білорусь
Болгарія відкликає посла в Білорусі для консультацій
Словаччина викликала посла з Мінська для консультацій
Лукашенко вже почав лякати протестувальників коронавірусом
Останні новини
19:40
Проти керівництва "Нафтогазу" відкрили кримінальну справу - Коболєв
19:27
Троє вбитих, 500 випадків тортур, 1800 заяв про насильство - Білорусь після виборів
19:26
Шанси удару блискавки та зараження COVID-19 в польоті однакові – IATA
19:03
Офіційно: аудит "Нафтогазу" показав втрати для бюджету на суму 75 мільярдів
19:02
В МЗС розповіли, що є в новій стратегічній угоді України і Британії
18:59
Сологуб про МВФ: Без грошей Фонду катастрофи, може, й не буде, але ризики зростають
18:42
Нехтуючи перемир'ям, бойовики дистанційно мінували українські позиції
18:35
Компанія Тігіпка купує у людей Коломойського акції Промінвестбанку
18:33
Виробники шотландського віскі зраділи новій угоді України з Британією
18:32
Інвестори "зеленого" тарифу готуються розморозити позови до України через невиплати
Усі новини...