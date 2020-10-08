Троє вбитих, 500 випадків тортур, 1800 заяв про насильство - Білорусь після виборів
Білоруські правозахисники представили доповідь "Про порушення прав людини в Білорусі в поствиборчий період", яку направлять ОБСЄ.
Джерело: "Радыё Свабода"
Деталі: Правозахисники проаналізували білоруське законодавство, зокрема, закон про про органи внутрішніх справ, в якому чітко прописані всі підстави для застосування зброї та обставини, при яких зброя не може бути застосована.
Зброю не можна використовувати у великих скупченнях людей, в присутності жінок і неповнолітніх. За винятком випадків збройного нападу, пояснює адвокат об'єднання "Весна" Валентин Стефанович.
Юрист зазначив, що 9-11 серпня в Білорусі вперше були застосовані деякі види озброєння і спецтехніки. Наприклад, гумові кулі, від яких люди отримували дуже глибокі поранення. Також силовики широко використовували світлошумові гранати.
Тільки в Мінську за перші 3 дні після виборів за медичною допомогою звернулися понад 1200 осіб. Багато з них були важко поранені осколками, юнакові відірвало ступню.
Міліція абсолютно непропорційно до ситуації використовувала спецзасоби в порушення національного законодавства щодо великої кількості людей.
Як мінімум дві людини були застрелені під час акцій протесту, один помер від ненадання медичної допомоги, а одного знайшли повішеним.
Зареєстровано понад 500 випадків тортур, до слідчих органів звернулося 1800 осіб.
Тортури застосовувалися повсюдно: в слідчих ізоляторах, районних відділеннях міліції, відділеннях міліції, тюрмах - у Мінську, обласних містах і райцентрах.
Аналіз показує, що велика кількість жертв були випадковими людьми.
Сталося 300 порушень прав журналістів, було 180 випадків затримання представників ЗМІ.
Правозахисники розповіли про зустріч з групою парламентаріїв, яких просили втрутитися в ситуацію. Однак в кулуарах їм сказали, що парламент не має інструментів для впливу на силовиків.
Переслідування учасників протесту засноване на фальсифікаціях, беззаконні і безкарності, цілеспрямовано створюється і управляється вищою владою.
За словами правозахисників, жодну кримінальну справу відносно співробітників силових структур про перевищення службових повноважень порушено не було.
Передісторія:
- У Білорусі з 9 серпня постійно проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який 26 років утримує владу в країні в тому числі шляхом переслідування опонентів і фальсифікації виборів. В результаті свавілля силовиків затримувалися десятки тисяч активістів.
- Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Однак 6 із 7 членів президії ради уже або опинилися за гратами або були видворені за межі країни.
- Олександр Лукашенко заявив, що владу не віддасть, бо його "не для того обрав народ" і провів таємну інавгурацію.