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Троє вбитих, 500 випадків тортур, 1800 заяв про насильство - Білорусь після виборів

Четвер, 8 жовтня 2020, 19:27
Троє вбитих, 500 випадків тортур, 1800 заяв про насильство - Білорусь після виборів
Радіо Свобода

Білоруські правозахисники представили доповідь "Про порушення прав людини в Білорусі в поствиборчий період", яку направлять ОБСЄ.

Джерело: "Радыё Свабода"

Деталі: Правозахисники проаналізували білоруське законодавство, зокрема, закон про про органи внутрішніх справ, в якому чітко прописані всі підстави для застосування зброї та обставини, при яких зброя не може бути застосована.

Зброю не можна використовувати у великих скупченнях людей, в присутності жінок і неповнолітніх. За винятком випадків збройного нападу, пояснює адвокат об'єднання "Весна" Валентин Стефанович.

Юрист зазначив, що 9-11 серпня в Білорусі вперше були застосовані деякі види озброєння і спецтехніки. Наприклад, гумові кулі, від яких люди отримували дуже глибокі поранення. Також силовики широко використовували світлошумові гранати.

Тільки в Мінську за перші 3 дні після виборів за медичною допомогою звернулися понад 1200 осіб. Багато з них були важко поранені осколками, юнакові відірвало ступню.

Міліція абсолютно непропорційно до ситуації використовувала спецзасоби в порушення національного законодавства щодо великої кількості людей.

Як мінімум дві людини були застрелені під час акцій протесту, один помер від ненадання медичної допомоги, а одного знайшли повішеним.

Зареєстровано понад 500 випадків тортур, до слідчих органів звернулося 1800 осіб.

Тортури застосовувалися повсюдно: в слідчих ізоляторах, районних відділеннях міліції, відділеннях міліції, тюрмах - у Мінську, обласних містах і райцентрах.

Аналіз показує, що велика кількість жертв були випадковими людьми.

Сталося 300 порушень прав журналістів, було 180 випадків затримання представників ЗМІ.

Правозахисники розповіли про зустріч з групою парламентаріїв, яких просили втрутитися в ситуацію. Однак в кулуарах їм сказали, що парламент не має інструментів для впливу на силовиків.

Переслідування учасників протесту засноване на фальсифікаціях, беззаконні і безкарності, цілеспрямовано створюється і управляється вищою владою.

За словами правозахисників, жодну кримінальну справу відносно співробітників силових структур про перевищення службових повноважень порушено не було.

Передісторія: 

  • У Білорусі з 9 серпня постійно проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який 26 років утримує владу в країні в тому числі шляхом переслідування опонентів і фальсифікації виборів. В результаті свавілля силовиків затримувалися десятки тисяч активістів.
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Однак 6 із 7 членів президії ради уже або опинилися за гратами або були видворені за межі країни.
  • Олександр Лукашенко заявив, що владу не віддасть, бо його "не для того обрав народ" і провів таємну інавгурацію.

"Українська правда" у Threads

Теми: Білорусь
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