Перший помічник Зеленського таємно приїжджав додому до Ахметова – "Схеми"

Журналісти програми "Схеми" зафіксували, як перший помічник президента України Сергій Шефір таємно приїжджав до маєтку олігарха Ріната Ахметова під Києвом.

Джерело: "Зе-Ахметов"

Деталі: 31 серпня знімальна група зафіксувала, як із бокових воріт Офісу президента виїхала Audi А8 на "номерах прикриття", якою на постійній основі користується перший помічник президента Сергій Шефір, і потім заїхала на заправку по дорозі в бік елітного поселення Конча-Заспа.

Туди під’їхала автівка, якою користується охорона Ріната Ахметова, та приїхав броньований Mercedes-Maybach.

усі фото "СХЕМИ"

Журналісти зафіксували, як Сергій Шефір вийшов з Audi та пересів у Maybach.

Maybach попрямував у бік селища Плюти у Київській області. Журналістам вдалось відслідкувати, як автомобіль повернув саме до бокових воріт маєтку бізнесмена Ріната Ахметова.

Журналісти звернулись до Сергія Шефіра із запитаннями, що він обговорював з олігархом, чому зустрічався з ним таємно і чи відомо про це президентові. У відповідь Сергій Шефір зазначив: "Відповім на всі питання одразу. Нічого, що суперечить інтересам нашої країни, нічого протизаконного я не роблю, крапка".

Ці питання також "Схеми" адресували пресслужбі олігарха. Про тему зустрічі з Шефіром у серпні у Ахметова не відповіли, так само не підтвердили і не заперечили її проведення.. Натомість нагадали про іншу відому зустріч – 16 березня, коли Володимир Зеленський офіційно зустрічався з представниками крупного бізнесу: "Як ви знаєте, ця зустріч була присвячена боротьбі країни з коронавірусом. Тоді ж, у березні, на боротьбу з епідемією в Україні пан Ахметов виділив 300 мільйонів гривень. На ці гроші Благодійним фондом Ріната Ахметова закуплені і направлені до лікарень країни тести і засоби індивідуального захисту для медиків, а також апарати ШВЛ, які вже рятують життя українців. Мета у пана Ахметова тільки одна – допомогти нашій країні подолати пандемію. Будь-які інші версії є чутками і маніпуляціями".

Журналісти надіслали запит до президента із запитаннями, чи відомо йому про таємну зустріч Шефіра з Ахметовим вдома у олігарха, і чи уповноважував президент свого помічника на перемовини із ним, і чи вважає Зеленський такий формат контактів прийнятним, з огляду на передвиборчі обіцянки прозорих відносин з представниками великого бізнесу.

З Офісу президента надійшла така відповідь: "16 березня 2020 р. під час зустрічі з представниками великого бізнесу (у тому числі за участю Ріната Ахметова) глава держави Володимир Зеленський обговорював питання протидії поширенню Covid-19. У подальшому інших зустрічей (у тому числі приватних або неофіційних) президента України з бізнесменом Рінатом Ахметовим не було. Глава держави також не доручав та не уповноважував представників своєї команди на такі зустрічі".

Також там зауважили: "Бізнесмен Рінат Ахметов здійснює суттєвий внесок в економічний та соціальний розвиток України через належні йому підприємства, які є одними з найбільших платників податків та забезпечують робочі місця для сотень тисяч громадян України. Ми вдячні Благодійному фонду Ріната Ахметова за виділення значних коштів на боротьбу з епідемією".

Окремо "Схеми" звернули увагу на лояльну до президента редакційну політику інформаційного мовлення телеканалу "Україна", що базується, в тому числі, на висновках медіаекспертів профільного онлайн-видання "Детектор медіа". Зокрема, це відображається у частоті появи новин про Зеленського та тональності ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" за участю президента, яке також виходить на каналі олігарха.

Що було раніше: Один з великих бізнесменів в статті УП "Зе!корупція, або Старі схеми епохи "нових" розповів, що олігарх Рінат Ахметов виділяє гроші на команду президента Володимира Зеленського та "Слугу народу" - за словами джерела, це більше 2 мільйонів доларів щомісяця.