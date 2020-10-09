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Молоді військові на Житомирщині загинули через отруєння чадним газом

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 09:47

Троє військовослужбовців-контрактників, яких виявили мертвими в орендованій квартирі на Житомирщині, попередньо загинули через отруєння чадним газом.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "8 жовтня у с. Новоівницьке Андрушівського району попередньо через отруєння чадним газом (несправність  газового приладу) у квартирі загинуло 3 особи (військовослужбовці в/ч А1912)".

Деталі: Відзначається, що ознак пожежі не було і підрозділи ДСНС не залучалися.

Що було раніше: 8 жовтня у селі Новоівницьке на Житомирщині в орендованій квартирі виявили тіла трьох військовослужбовців за контрактом.

Йдеться про двох 23-річних уродженців Сумщини та Дніпропетровщини та 21-річного уродженця м. Чернівці.

Під час поверхневого огляду тілесних ушкоджень ні у кого з померлих не виявили.

Українська правда
Теми: ДСНСЖитомирщина


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