Азербайджан і Вірменія сядуть за стіл переговорів у Москві

Представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Вірменія і Азербайджан підтвердили готовність відправити своїх представників на консультації до Москви.

Джерело: пресслужба Кремля, російський "Інтерфакс"

Пряма мова: "Баку і Єреван підтвердили участь в консультаціях в Москві. Йде активна підготовка".

Деталі: 8 жовтня о Кремлі повідомили, що президент РФ Володимир Путін запросив глав МЗС Азербайджану і Вірменії в Москву на консультації.

Текст заяви Путіна: "Після серії телефонних переговорів з президентом Азербайджанської республіки Ільхамом Алієвим і прем'єр-міністром республіки Вірменія Ніколом Пашіняном президент Росії звертається з закликом припинити бойові дії, що ведуться в зоні нагірно-карабахського конфлікту, з гуманітарних міркувань з метою обміну тілами загиблих і полоненими.

Для проведення консультацій з цих питань за посередництва міністра закордонних справ Росії в Москву 9 жовтня запрошуються міністри закордонних справ Азербайджану і Вірменії".

Передісторія:

Вірменія і Азербайджан 27 вересня вранці почали бойові дії і звинуватили одне одного в ескалації насильства в Нагірному Карабаху.

За кілька годин Вірменія оголосила мобілізацію і воєнний стан.

Слід зазначити, що попередні бойові дії проходили на міжнародно визнаній ділянці азербайджано-вірменського кордону. Натомість нинішнє загострення відбувається всередині Азербайджану – на межі між Нагірним Карабахом (який Україна та більша частина світу, вважають окупованою частиною Азербайджану) та підконтрольною урядові територією.

Європейський суд з прав людини закликав Туреччину утриматися від військових дій у конфлікті в Нагірному Карабаху.

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