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У Росії COVID побив антирекорд травня щодо кількості хворих за добу

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 11:24
У Росії COVID побив антирекорд травня щодо кількості хворих за добу
meduza.io

У Росії на ранок 9 жовтня зареєстровано 12 126 нових випадків коронавірусної інфекції - це рекордний добовий приріст із початку пандемії.

Джерело: "Meduza" з посиланням на оперативний штаб із боротьби з вірусом

Деталі: Раніше найбільше число захворілих було зафіксовано в Російській Федерації 11 травня - 11 656 нових випадків.

Найбільше нових випадків 8 жовтня було у Москві: захворіли 3701 особа. 469 людей захворіли в Петербурзі, 411 - у Московській області.

Загальна кількість інфікованих по країні досягла 1 272 238 осіб.

За минулу добу помер 201 пацієнт з COVID-19, а всього з початку пандемії - 22 257 осіб.

Одужали 1 009 421 особа, в тому числі 7 092 пацієнти виписано з лікарень за останні 24 години.

За даними Росспоживнагляду, в Росії вперше за добу проведено понад півмільйона досліджень на коронавірус - 507 тисяч тестів. Усього по країні зроблено понад 49,6 мільйона лабораторних досліджень на наявність коронавірусу.

Цьому передувало: Всесвітня організація охорони здоров'я 9 жовтня зафіксувала рекордний добовий приріст хворих COVID-19 по всьому світу: коронавірусом на планеті заразилися 338 779 осіб.

Теми: РосіяCovid-2019коронавірусепідемія
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