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У комунальних лікарнях Києва закінчуються місця, Кличко звернувся до уряду

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 12:20
У комунальних лікарнях Києва закінчуються місця, Кличко звернувся до уряду

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до прем’єр-міністра і міністра охорони здоров’я із закликом надати ліжковий фонд і медиків для лікування хворих на коронавірус у державних медустановах, розташованих у столиці.

Джерело: Кличко під час онлайн пресконференції

Деталі: За словами мера, місто зробило все можливе, аби медичну допомогу могли отримати всі хворі на коронавірус, влада діє на випередження, поступово збільшуючи кількість ліжок для прийому хворих, яким потрібна госпіталізація. Наразі це понад 2,5 тисячі ліжок у 20 медзакладах столиці. Водночас заповненість цих ліжок – вже понад 70%". 

Наразі збільшується кількість хворих, які потребують госпіталізації. Так, на сьогодні в стаціонарах столичних медзакладів лікуються 1675 хворих на коронавірус, з них 36 дітей. 338 пацієнтів - у важкому стані, 527 отримують кисневу підтримку, 46 - під апаратами ШВЛ.

Іще 140 пацієнтів перебувають в лікарнях із підозрою на коронавірус. Пневмонію в столичних медзакладах лікують 574 хворих.

Кличко підкреслив, що з такою динамікою захворюваності місць в комунальних медзакладах вже дуже скоро не вистачатиме.

Пряма мова: "Я звертаюся до прем’єр-міністра і до міністра охорони здоров’я виконати задекларовані обіцянки. І надати ліжковий фонд і фахівців для лікування хворих на коронавірус у державних медустановах, розташованих у Києві.

Йдеться про заклади Національної академії медичних наук, МОЗу та відомчі медзаклади. Ці заклади, підкреслю, знаходяться в столиці. І не можуть залишатися осторонь та не надавати киянам необхідну допомогу".

Нагадаємо: За минулу добу у столиці на коронавірус захворіли 567 людей (найбільше з часів пандемії), десятеро хворих померли.

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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