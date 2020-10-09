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Єрмак: Наша стратегія не звинувачувати Росію в усіх наших бідах

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 13:08
Єрмак: Наша стратегія не звинувачувати Росію в усіх наших бідах
Фото ОПУ

Стратегія команди президента Володимира Зеленського у досягненні миру на Донбасі полягає не у звинуваченні Росії у всіх бідах, а у використані всіх можливих майданчиків для переговорів і зниження напруги, щоб рятувати життя українців і просувати інтереси України.

Джерело: виступ голови Офісу президента Андрія Єрмака в Королівському інституті міжнародних справ Chatham House

Пряма мова: "Наша стратегія полягає не в прославленні військових зусиль, не в організації дорослих промов і організації військових парадів. Наша стратегія полягає не втому, щоб виходити в телеефір і звинувачувати росіян у всіх наших нещастях, оскільки це, чесно кажучи, не дуже допомагає рятувати життя українців на передовій".

Деталі: Єрмак додав, що сьогодні в Україні йде війна, тому "нам дуже важливо бути і обережними, і врівноваженими, щоб дійсно в реальному житті просувати інтереси України, використовувати всі можливі майданчики для переговорів, знижувати напругу, бо врешті-решт все це робиться для того, щоб рятувати життя наших людей".   

За словами голови ОПУ, до приходу Зеленського до влади всі міжнародні партнери вважали, що для миру існують дві перешкоди – і Росія, і Україна.

А сьогодні, всі переконані, що перешкода одна – це Російська федерація.
За словами Єрмака, "саме від Росії сьогодні залежить, коли ця війна припиниться".

Голова ОПУ наголосив, що зі свого боку Україна зробила все.

Так, Єрмак розповів, що "мінський процес", хоч і проходить у відеоформаті через пандемію, але відбувається кожні 2 тижні і по кілька днів.

Він також додав, що Україна готова і надалі "працювати кожного дня, не зупинятися, бо мир для нас вкрай необхідний, бо це першочергове сьогодні є питання". 

Щодо "практичних зусиль", за його словами, Україна зараз виконує домовленості, досягнуті на "нормандській зустрічі" у грудні 2019 року в Парижі.

Єрмак також додавав, що відтоді практично узгоджено 4 нових ділянки для розведення сил і 20 нових точок для розмінування. Досягнуто, але не виконано домовленість про доступ представників "Червоного хреста" на непідконтрольні Україні території.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: УкраїнаРосіявійнаАндрій Єрмак
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