Рада всупереч закону призначила обирати главу САП підлеглого Авакова

Обраний Верховною Радою член конкурсної комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олексій Дрозд є поліцейським, а закон забороняє працівникам поліції брати участь у цій комісії.

Джерело: Центр протидії корупції

Деталі: 17 вересня Рада голосами "Слуг народу", ОПЗЖ, "Довіри" та "За майбутнє" проголосувала за своїх представників в конкурсну комісію з обрання керівника САП. Серед них виявився делегований від СН Олексій Дрозд — начальник відділу докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ.

Однак на запит Центру протидії корупції із академії відповіли, що Дрозд також є поліцейським.

Проте, зауважують в ЦПК, у статті 8-1 Закону України "Про прокуратуру" зазначено, що Національна поліція є правоохоронним органом, а отже працівникам поліції прямо заборонено бути членами конкурсної комісії.

Окрім того, за положеннями Закону України "Про Національну поліцію" (статті 71 та 17), відрядження поліцейського до іншого органу не означає втрату статусу поліцейського, хоча і означає звільнення з займаної посади.

Відповідно до електронної декларації, Дрозд отримує компенсаційні витрати та грошове забезпечення, визначене для поліцейських.

У ЦПК додали, що у Дрозда, крім іншого, відсутній антикорупційний досвід, є питання до його доброчесності та, відповідно, високих моральних якостей та суспільного авторитету.

Пряма мова члена правління Центру протидії корупції Олени Щербан: "Ця особа має бути негайно звільнена з комісії, оскільки подальша участь, попри пряму заборону, ставитиме під сумнів увесь конкурс і всі ухвалені за його участі рішення. Законодавець встановив таку пряму заборону, щоб унеможливити потрапляння до комісії осіб, підпорядкованих керівництву будь-якого правоохоронного органу. По-перше, бо такі правоохоронні органи підслідні НАБУ і САП. По-друге, аби ніхто із керівництва правоохоронних органів не міг давати будь яких вказівок членам комісії. Але в результаті ми маємо в комісії діючого поліцейського з системи МВС Авакова, який сам неодноразово потрапляв під слідство НАБУ".

Передісторія: Верховна Рада на засіданні 17 вересня підтримала проєкт постанови №4104 про визначення представників до складу комісії, яка обиратиме керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Загалом до складу комісії увійшли 7 людей, серед яких є вищезгаданий Дрозд.

Нардеп "Голосу" Олександра Устінова заявила тоді у Раді, що в комісію обрали людей, які захищають корупціонерів і самі не можуть пояснити походження свого майна.

Нагадаємо:

Ключові європейські держави та Світовий банк письмово звернулися до Верховної ради та попередили про проблеми у проєкті рішення щодо процедури заміни керівника САП Назара Холодницького.

Назара Холодницького. Прозоре та відповідне до критеріїв обрання нового очільника САП є одним з критеріїв надання 600 млн євро макрофінансової допомоги ЄС . Також це є одним з критеріїв за так званим механізмом призупинення безвізу з боку Євросоюзу.

. Також це є одним з критеріїв за так званим механізмом призупинення безвізу з боку Євросоюзу. Раніше у Центрі протидії корупції повідомляли, що 4 з 7 кандидатів у члени комісії щодо керівника САП – не відповідають нормі закону, що членами комісії можуть бути особи з бездоганною діловою репутацією, професійним та моральними якостями, які мають суспільний авторитет. Йдеться про Журавльова, Куця, Романюка і Удалову.

і Удалову. Комісія з відбору кадрів у САП складається з 11 осіб: 4 представників ради прокурорів, яких раніше визначили, та 7 делегованих Верховною Радою.

Читайте більше: Помічник нардепа-ексрегіонала, топміліціонер часів Януковича чи антикорупціонери: хто вибиратиме голову САП