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Рада визначилася зі списком комісії, яка обиратиме очільника САП

Четвер, 17 вересня 2020, 12:07

Верховна Рада на засіданні 17 вересня підтримала проєкт постанови про визначення представників до складу комісії, яка обиратиме керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Джерело: засідання Верховної Ради 17 вересня

Деталі: Відповідне рішення підтримали 239 нардепів.

Голова правоохоронного комітету Денис Монастирський озвучив перелік кандидатів, яких обрали до складу комісії:

  • Олену Бусол
  • Андрія Гуджала
  • Олексія Дрозда
  • Катерину Коваль
  • В'ячеслава Навроцького
  • Богдана Романюка
  • Євгена Соболя

Доповнюється….

Альона Мазуренко, УП
Теми: Антикорупційна прокуратураВерховна Рада


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