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Рада визначилася зі списком комісії, яка обиратиме очільника САП

Четвер, 17 вересня 2020, 12:07
Рада визначилася зі списком комісії, яка обиратиме очільника САП

Верховна Рада на засіданні 17 вересня підтримала проєкт постанови №4104 про визначення представників до складу комісії, яка обиратиме керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Джерело: засідання Верховної Ради 17 вересня

Деталі: Відповідне рішення підтримали 239 нардепів.

Голова правоохоронного комітету Денис Монастирський озвучив перелік кандидатів, яких обрали до складу комісії:

  • Олену Бусол (завідувачка кафедри спеціально-правових дисциплін Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету ім.Володимира Вернадського, доктор юридичних наук);
  • Андрія Гуджала (керуючий партнер адвокатського об’єднання "ГуДеГ");
  • Олексія Дрозда (начальник відділу докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент); 
  • Катерину Коваль (заступник голови Союзу юристів України);
  • В'ячеслава Навроцького (професор Українського католицького університету і Львівського державного університету внутрішніх справ, член-кореспондент Національної академії правових наук, доктор юридичних наук);
  • Богдана Романюка (професор Національного транспортного університету, кандидат юридичних наук, доцент);
  • Євгена Соболя (завідувач кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка, доктор юридичних наук, професор). 

Постанову підтримали нардепи "Слуги народу", "Опозиційна платформа - За життя", депгрупи "За майбутнє", "Довіра" та позафракційні.

"Голос", "Євросолідарність", "Батьківщина" - голосували "проти". 

Нардеп "Голосу" Олександра Устінова заявила у Раді, що до складу комісії обрали людей, які захищають корупціонерів, які самі не можуть пояснити походження свого майна. Устінова закликала не голосувати на склад комісії.

У Європарламенті заявили, що занепокоєні через голосування "Ради з приводу недосвідчених кандидатів, яким бракує доброчесності для участі у комісії з відбору глави САП".

Також Європарламент заявив про загрозу для безвізового режиму України з ЄС через проблемну процедуру відбору керівника САП.

Довідково: Парламент обирає 7 з 11 членів комісії. У листопаді минає 5-річний термін, на який призначали попередній склад керівництва САП. Попередній очільник спеціалізованої прокуратури Назар Холодницький написав заяву про звільнення у серпні, його строк повноважень мав закінчитися у листопаді 2020 року.

Нагадаємо: 

  • Ключові європейські держави та Світовий банк письмово звернулися до Верховної ради та попередили про проблеми у проєкті рішення щодо процедури заміни керівника САП Назара Холодницького.
  • Прозоре та відповідне до критеріїв обрання нового очільника САП є одним з критеріїв надання 600 млн євро макрофінансової допомоги ЄС. Також це є одним з критеріїв за так званим механізмом призупинення безвізу з боку Євросоюзу.
  • Раніше у Центрі протидії корупції повідомляли, що 4 з 7 кандидатів у члени комісії щодо керівника САП – не відповідають нормі закону, що членами комісії можуть бути особи з бездоганною діловою репутацією, професійним та моральними якостями, які мають суспільний авторитет. Йдеться про Журавльова, Куця, Романюка і Удалову.
  • Комісія з відбору кадрів у САП складається з 11 осіб: 4 представників ради прокурорів, яких раніше визначили, та 7 делегованих Верховною Радою.

Читайте більше: Помічник нардепа-ексрегіонала, топміліціонер часів Януковича чи антикорупціонери: хто вибиратиме голову САП

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Антикорупційна прокуратураВерховна Рада
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