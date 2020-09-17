Рада визначилася зі списком комісії, яка обиратиме очільника САП
Четвер, 17 вересня 2020, 12:07
Верховна Рада на засіданні 17 вересня підтримала проєкт постанови про визначення представників до складу комісії, яка обиратиме керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Джерело: засідання Верховної Ради 17 вересня
Деталі: Відповідне рішення підтримали 239 нардепів.
Голова правоохоронного комітету Денис Монастирський озвучив перелік кандидатів, яких обрали до складу комісії:
- Олену Бусол
- Андрія Гуджала
- Олексія Дрозда
- Катерину Коваль
- В'ячеслава Навроцького
- Богдана Романюка
- Євгена Соболя
Доповнюється….
Альона Мазуренко, УП