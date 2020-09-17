Рада визначилася зі списком комісії, яка обиратиме очільника САП

Верховна Рада на засіданні 17 вересня підтримала проєкт постанови про визначення представників до складу комісії, яка обиратиме керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Джерело: засідання Верховної Ради 17 вересня

Деталі: Відповідне рішення підтримали 239 нардепів.

Голова правоохоронного комітету Денис Монастирський озвучив перелік кандидатів, яких обрали до складу комісії:

Олену Бусол

Андрія Гуджала

Олексія Дрозда

Катерину Коваль

В'ячеслава Навроцького

Богдана Романюка

Євгена Соболя

Доповнюється….