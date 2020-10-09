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Лукашенко розповів, як "врятував від спалення" Тихановську і "дав їй грошей" на Литву

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 16:20

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів неймовірну історію про те, як Світлану Тихановську хотіли спалити, а він її врятував, за кордон на її прохання вивіз та ще й грошей на проживання дав.

Джерело: трансляція виступу Лукашенка на його телеграм-каналі "Пул первого"

Деталі: За його словами, вороги планували підпалити штаб опозиції разом Тихановською, а потім звинуватити у цьому владу Білорусі. Але Лукашенко надіслав туди перевдягнутих силовиків, щоб вони "взяли штаб під контроль" і не дали "статися біді". "Задум був типу Одеси - підпалити штаб і звинуватити владу", - заявив він.

Наступного дня, продовжує Лукашенко, Тихановська нібито звернулася до нього за допомогою - мовляв, її життя під загрозою і її потрібно вивезти в Литву.

Пряма мова: "І коли вона сказала, що у неї немає грошей для того, щоб там прожити, я розпорядився, і з держпідприємства взяли 15 тисяч доларів і їй віддали. "Велике спасибі вам!", на шию, плакала. Вивезли. Більш того, я віддав розпорядження нашому посольству в Литві, щоб допомогли їй в усьому, в тому числі, якщо потрібно, нову квартиру там зняти і так далі і тому подібне. Але її швидко взяли під контроль спецслужби Литви. Все інше ви знаєте. Ось, щоб ви знали, що сталося в той час.

Цієї сакральної жертви не сталося. А уявіть, якщо б це сталося. Тому її ніхто не виштовхував за кордон. Питання стояло життя і смерті, і це було її бажання".

Передісторія: у штабі Тихановської кажуть, що її вивезли з країни до Литви представники білоруської влади і що у Світлани не було вибору.

Євген Кізілов, УП
Теми: ЛукашенкоТихановська


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