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"У неї не було вибору": довірена особа Тихановської про те, як її вивезли з країни

Вівторок, 11 серпня 2020, 11:04

Довірена особа кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської розповіла, що Тихановську вивезли з країни до Литви представники білоруської влади і що у неї не було вибору.

Джерело: довірена особа Тихановської Ольга Кавалькова, білоруська служба "Радіо Свобода"

Пряма мова Кавалькової: "У Світлани не було вибору, білоруська влада вивезла її з країни. Важливо, щоб вона була на волі і жива. Від'їзд Світлани дозволив звільнити Марію Мороз (начальницю штабу Тихановської - ред.), яка виявилася заручницею в цій ситуації, вони поїхали разом".

Деталі: За її словами, частина команди Тихановської досі перебуває у заручниках.

Кавалькова зазначила, що рішення Тихановської виїхати з країни нічого не змінює: "Світлана перемогла на виборах, ми всі перемогли, ми зробили неможливе. Там, де комісії підраховували голоси чесно, Тихановська набрала від 60% до 70%, у Новій Боровій - 90%, є документальні підтвердження - копії протоколів.

Її від'їзд з країни не скасовує нашу перемогу і поразку уряду, білоруси ніколи не приймуть Олександра Лукашенка на пост президента, люди не вірять в його перемогу. Влада повинна визнати це і почати діалог, якщо діалогу немає, то у людей єдиний вибір - це протести".

Що було раніше: 11 серпня стало відомо, що Тихановська виїхала в Литву. Про це в Twitter повідомив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінас Антанас Лінкявічюс.

Анна Красуліна, прес-секретар штабу Тихановської, сказала, що не змогла зв'язатися з нею особисто.

10 серпня Світлана Тихановської разом з представниками об'єднаного штабу вирушила в ЦВК зі скаргою на порушення під час виборів. У ЦВК вона пробула більше 3 годин. За словами Красуліної, після того, як Тихановська вийшла з ЦВК, вона сказала: "Я прийняла рішення" і поїхала в невідомому напрямку.

Скарга була зареєстрована, повідомив після зустрічі адвокат Віктора Бабарика Максим Знак. За його словами, Тихановську нібито попередили про неприпустимість дій, що сприяють протестам на вулицях.

Передісторія: 

  • У Білорусі третій день, з дня виборів 9 серпня, тривають акції протесту проти Олександра Лукашенка й на підтримку Світлани Тихановської як опозиційної кандидатки. Вони супроводжуються насильством з боку силовиків, пострілами та затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова" і нібито один намагався кинути вибуховий пристрій.
  • Світлана Тихановська подала скаргу до Центрвиборчкому і вимагає визнати недійсними результати виборів, за якими Лукашенка знову переобрали на посаду президента.

Українська правда
Теми: БілорусьвибориЛукашенко


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