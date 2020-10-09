Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Спроба підкупу голови ОДА: суд арештував керівника Служби автодоріг Вінниччини

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 18:07

Вищий антикорупційний суд відправив у СІЗО на 2 місяці начальника Служби автомобільних доріг у Вінницькій області Ігоря Алексєєва з альтернативою застави в розмірі 3,9 мільйона гривень.

Джерело: youtube-трансляція судового засідання, Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook

Деталі: Цей запобіжний захід діятиме для Алексєєва до 7 грудня.

За даними САП, керівника Служби підозрюють в тому, що він за 4,2 мільйона гривень намагався підкупити голову Вінницької облдержадміністрації Сергія Борзова для вирішення питання щодо зміни бюджетних видатків. Детальніше не повідомляється.

Передісторія: Раніше правоохоронці затримали Алексєєва "на гарячому" одразу після передачі ним першої частини хабаря – 200 тисяч гривень.

Українська правда
Теми: Вінницька областьхабардороги


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна оновила список "червоних" країн

Верховний суд не покарав Зеленського, але попередив – говори українською

Шмигаль мобілізує регіони через COVID-19 – нарада в уряді

У комунальних лікарнях Києва закінчуються місця, Кличко звернувся до уряду

Визначили лауреата Нобелівської премії миру-2020. Хто і за що її отримав

В Україні пропонують ввести карантин вихідного дня

Усі новини...
Вінницька область
Директор держпідприємства намагався підкупити голову Вінницької ОДА
Мер міста на Вінниччині вирішив балотуватися від "слуг". Йому не дозволили, бо він в "Батьківщині"
На Вінниччині побилися місцеві депутати і кандидат: один із них у лікарні  
Останні новини
18:38
Труханов агітує за себе прямо з сайту міськради
18:18
Толока УП допомагає економити і підтримувати незалежну журналістику
18:11
Українці зможуть безкоштовно здавати тести на COVID-19 у приватних лабораторіях – рішення уряду
18:07
фотоСпроба підкупу голови ОДА: суд арештував керівника Служби автодоріг Вінниччини
17:59
Україна планує безвіз зі ще однією карибською країною
17:50
Нацкомісія з тарифів звернулась до ДБР щодо тиску 3 нардепів з "Батьківщини"
17:48
Україна планує використати плазму крові з антитілами для лікування COVID-19
17:43
Нагірний Карабах: президент Азербайджану дав Вірменії "останній шанс"
17:31
Стефанчук пропонує відмовитися від переходу на літній і зимовий час
17:18
SkyUp виконає нерегулярні рейси в Узбекистан
Усі новини...