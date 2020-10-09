Спроба підкупу голови ОДА: суд арештував керівника Служби автодоріг Вінниччини
П'ятниця, 9 жовтня 2020, 18:07
Вищий антикорупційний суд відправив у СІЗО на 2 місяці начальника Служби автомобільних доріг у Вінницькій області Ігоря Алексєєва з альтернативою застави в розмірі 3,9 мільйона гривень.
Джерело: youtube-трансляція судового засідання, Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook
Деталі: Цей запобіжний захід діятиме для Алексєєва до 7 грудня.
За даними САП, керівника Служби підозрюють в тому, що він за 4,2 мільйона гривень намагався підкупити голову Вінницької облдержадміністрації Сергія Борзова для вирішення питання щодо зміни бюджетних видатків. Детальніше не повідомляється.
Передісторія: Раніше правоохоронці затримали Алексєєва "на гарячому" одразу після передачі ним першої частини хабаря – 200 тисяч гривень.
Українська правда