Спроба підкупу голови ОДА: суд арештував керівника Служби автодоріг Вінниччини

Вищий антикорупційний суд відправив у СІЗО на 2 місяці начальника Служби автомобільних доріг у Вінницькій області Ігоря Алексєєва з альтернативою застави в розмірі 3,9 мільйона гривень.

Джерело: youtube-трансляція судового засідання, Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook

Деталі: Цей запобіжний захід діятиме для Алексєєва до 7 грудня.

За даними САП, керівника Служби підозрюють в тому, що він за 4,2 мільйона гривень намагався підкупити голову Вінницької облдержадміністрації Сергія Борзова для вирішення питання щодо зміни бюджетних видатків. Детальніше не повідомляється.

Передісторія: Раніше правоохоронці затримали Алексєєва "на гарячому" одразу після передачі ним першої частини хабаря – 200 тисяч гривень.