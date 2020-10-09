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Глави МЗС Вірменії і Азербайджану зустрілися у Москві для переговорів по Карабаху

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 19:01

У Москві почалися переговори глави МЗС Азербайджану Джейхуна Байрамова з главою МЗС Вірменії Зограбом Мнацаканяном щодо врегулювання конфлікту в Нагірному Карабаху.

Як повідомляє "Європейська правда", інформацію підтвердили ЗМІ обох країн.

Зустріч проходить за посередництва міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

 

Цього тижня Франція анонсувала проведення двох раундів переговорів про припинення вогню в Нагірному Карабаху. 

Франція, Росія і США проведуть ці переговори, щоб почати діалог між воюючими сторонами, який повинен відбутися негайно.

Ці три країни є співголовами Мінської групи Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), яка займається пошуком шляхів вирішення конфлікту у Нагірному Карабаху.

Прем'єр-міністр Вірменії раніше заявив про готовність Єревана іти на компроміси в конфлікті навколо Нагірного Карабаху, але лише за умови аналогічних кроків з боку Баку.

Європейський Союз готовий надати всебічну підтримку для припинення конфлікту у Нагірному Карабаху, але в першу чергу покладається на Мінську групу ОБСЄ у цьому питанні.

Теми: Нагірний КарабахВірменіяАзербайджанРосія


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